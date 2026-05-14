S.S. (61) iz sela Jastrebac kod Vladičinog Hana uhapšen je juče posle 19 sati nakon što je udarcima motkom po glavi ubio svog brata od strica S.S. (71) iz istog sela.

Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju određen pritvor do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo.

- Nakon više udaraca drvenom motkom u predelu glave, muškarac je od zadobijenih povreda preminuo. Naložena je obdukcija tela pokojnog - potvrđeno je Kuriru u Višem javnom tužilaštvu u Vranju, koje vodi istragu.

Ubistvu je prethodila kraća rasprava i fizički obračun između braće.

Selo od 50 stanovnika

Inače, selo Jastrebac je planinsko i udaljeno je petnaestak kilometara od Vladičinog Hana, retko je naseljeno i ima oko pedesetak stanovnika. U selu su ljudi potreseni i zatečeni ubistvom koje se dogodilo sinoć. Niko nije očekivao da će svađa braće dovesti do ubistva.

Kako Kurir nezvanično saznaje, braća se nisu ženila i živeli su sami u posebnim kućama. Bavili su se poljoprivredom.

- Pet metara su kuće udaljene jedna od druge, takoreći vrata do vrata. Celog života se tako raspravljaju, imali su i česte svađe i prijave policiji. Stariji brat je prijavljivao mlađeg. Svađali su se, moram tako da kažem, oko gluposti. Najčešće oko zemlje i drva. I zbog gluposti na kraju dođe do ubistva - navodi izvor Kurira i dodaje:

- Bez veze su imali zamerke stalno, strašno je što je na kraju došlo do ubistva. Niko od komšija nije čuo jučerašnju svađu braće.

Prema rečima našeg sagovornika, S.S. i S.S. su se često svađali oko drveća.