Slobodan S. (61) iz sela Jastrebac kod Vladičinog Hana uhapšen je 13. maja uveče oko 19 sati kada je do smrti izudarao drvenom motkom brata Svetu S. (71). Njih dvojica su na jednom brežuljku u lepom brdsko planinskom selu živeli sami u dve odvojene kuće.

Meštani su zgroženi tragedijom koja se dogodila i pretpostavljaju šta je mogao da bude uzrok ove kobne razmirice dvojice braće.

- Svako pored kuće ima neku voćku, kajsiju, višnju, jabuku i tako dalje. Tako su i oni imali pored svojih kuća takva stabla. I sada se sukob dogodio, kako nam pričaju, oko toga da je neko oborio jedno ili više takvih stabala, a da nije pitao brata. Priča se da su se oko toga posvađali, a šta je baš uzrok, to policija zna - rekao nam je jedan meštanin sela koje broji jedva pedesetak ljudi i od Vladičinog Hana je udaljeno petnaestak kilometara.

On kaže da su se braća mnogo razlikovala karakterno.

- Slobodan koji je ubio brata je jednom miran čovek. On je dugo radio u jednoj firmi. Vredan je čovek i bez obzira što nema porodicu, kuću i okućnicu je držao lepo. Ubijeni Sveta je bio malo nagao čovek. On je poznat i u Vladičinom Hanu, kao i u našem selu. Čim mu nešto zasmeta, on zove policiju. On se stalno pravio da je ugrožen, da mu nešto fali i da ga je neko za nešto "zavrnuo". Sve moguće institucije ga znaju, podnosio je razne žalbe, živeo je od socijale i poljoprivrede, pa se žalio na sve i svašta. Dugo godina se njih dvojica raspravljaju oko stvari u okućnici, a sada je Slobodanu izgleda "prekipelo" - kaže nam ovaj meštanin koga zatičemo na poslu u njivi.

Sveti S. je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju određen pritvor do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo.

- Nakon više udaraca drvenom motkom u predelu glave, muškarac je od zadobijenih povreda preminuo. Naložena je obdukcija tela pokojnog - potvrđeno je Kuriru u Višem javnom tužilaštvu u Vranju koje vodi istragu.

Meštani navode da pored malog broja stanovnika, sada će još dve kuće biti zatvorene.

- Pet metara su kuće udaljene jedna od druge, takoreći vrata do vrata. Celog života se tako raspravljaju, imali su česte svađe. Stariji brat je prijavljivao mlađeg. Svađali su se oko zemlje i drva. I zbog gluposti na kraju dođe do ubistva - navodi izvor Kurira.