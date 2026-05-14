Glumac, rodom iz Kotora,Vučić Perović, koji je publici postao poznat po ulogama u popularnim serijama "Sindjelići" i "Vojna akademija", danas je iz publike pratio suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem.

Vučić Perović

Glumac je u Specijani sud u Ustaničkoj stigao pre 10 sati i suđenje je pratio iz dela publike u kom najčešće sede porodice i prijatelji okrivljenih.

- Sedeo je pored prijatelja i sa njim povremeno komentarisao ono što se dešavalo u sudnici. Sedeli su u delu za publiku, iza neprobojnog stakla koje se nalazi iza leđa optuženih i odvaja sudnicu od publike. Tokom pauze, razgovarao je sa jednim od branilaca Marka Miljkovića - opisuje sagovornik Kurira.

Veljko Belivuk i Marko Miljković

Inače, Belivuk i Miljković danas su se javili za reč, kako bi komentarisli poruke sa Skaja svedoka saradnika Srđana Lalića, a koje su juče izvođene u sudnici.

- Videli ste juče, kada treba nama da nanosi štetu i da svedoči protiv nas, seća se svakog detalja, prepoznaje najlone u navodno tajnoj prostoriji, č̣ije su patike i čiji je prst na fotografiji, a kada su njegove poruke na kojima dogovara transport droge i novca, ne seća se ni sa kim se dopisovao ni ko se slikao i slao sliku.

Opominjali ste ga jer se mrštio na mene, valjda da me zaplaši. Videli ste kakav animozitet ima prema meni, koliko je nekulturan čak i prema vama dok poštovanje ima samo prema tužioci. Juče vam je priznao i proizvodnju i prodaju drogre, iz poruka proizilazi da je bio organizator te kriminalne grupe, a nigde se ne pominje da je to radio za mene, Belivuka ili Zvicera, zbog čega je on organizator i za to delo ne može da dobije status svedoka saradnika - rekao je Miljković danas u sudnici.

