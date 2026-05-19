Pre godinu dana, u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji, novinar Gradiša Katić govorio je o nastanku i usponu Zemunskog klana, kao i o vezama koje su njegovi lideri imali sa pojedinim strukturama države i podzemlja nakon političkih promena 5. oktobra.

Kako je tada ispričao, uspon grupe predvođene Dušanom Spasojevićem i Miletom Lukovićem bio je brz i snažan, pa je za manje od dve godine Zemunski klan postao jedna od najmoćnijih kriminalnih organizacija u regionu.

Katić, koji je svojevremeno bio blizak sa pojedinim pripadnicima klana, podsetio je da je bio vlasnik časopisa "Identitet", iza kojeg su, kako je naveo, stajali Spasojević i Milorad Ulemek Legija. Posebnu pažnju tada je izazvala tvrdnja da je časopis neposredno pred atentat na Zorana Đinđića najavljivao mogućnost njegovog ubistva.

Govoreći o tom periodu, Katić je otkrio da je pre atentata bio u prijateljskim odnosima sa članovima klana, navodeći da su se njihove porodice družile, a da su ćerke zajedno trenirale tenis.

- Od ubistva ih nisam video, od decembra meseca nisu uopšte bili u Šilerovoj, kuću je opkolila žandarmerija. Postojale su tada kriminalne grupe na svakom ćošku. Na Novom Beogradu je postojalo 10 kriminalnih grupa koje su se borile međusobno prrotiv policije i za tržište. Svi su imali svoje klanove, rekao je Katić i dodao:

- Kriminalci su bukvalno zamenili za vreme rata jedan deo državnih struktura. Uvozili su gorivo na crno i tako dalje... Svaki drugi dan smo imali neko mafijaško ubistvo. Arkan je dovozio cisterne goriva koje nisu mogle da dođu legalnim putem. Tu je nastala mala bara puna krokodila, rekao je tada.

Arkan došao na njegovo radno mesto

Prema njegovim tvrdnjama Željko Ražnatović Arkan je jednom prilikom pripretio Gradiši da će od njegovih prstiju napraviti ogrlicu. Došao je na njegovo radno mesto, ali srećom, on nije bio tu.

- Napisao sam seriju tekstova o ljudima koji su vodili paravojne formacije, kao i o hrvatskim kriminalcima. Između ostalog sam napisao tekst za Arkana, gde sam rekao da je on u službi države, raskrinkao sam ga.

On je poludeo i došao je u redakciju sa svojim kumom. U redakciju su došli naoružani, što je šokiralo sve one koji nikada nisu bili na frontu i nikada to nisu videli - kazao je Katić i dodao:

- Polegali su ispod stola kad su se oni pojavili. Čak je bila priča i da su helikopterom sleteli na zgradu Borbe, što je naravno nemoguće. Bio sam kasnije na konferencijama za štampu kod Arkana i u stranci, tako da se to završilo okej - rekao je tada.

Katić je tada ispričao i kako je upoznao Dušana Spasojevića, koji mu se, kako tvrdi, u jednom beogradskom kafiću predstavio kao fudbaler.

- Hteo je lično da me upozna jer je znao da imam neke informacije, tako da je hteo da sarađujemo. Šuca je bio takođe tu. Predstavio se da igra fudbal i stvarno je bio izvrsni fudbaler u Nemačkoj.

Tada nisu postojali mobilni, nego pejdžeri. Tada nije bilo toliko konferencija za štampu i mi smo sve morali da saznajemo iz mafijaških klubova - ispričao je.

