Potraga za Aleksandrom Nešovićom, zvanim Baja, čiji je nestanak njegova supruga prijavila policiji, uveliko traje, a misterija postaje sve veća.

Uporedo sa njim, nestao je i muškarac sa kojim je on preksinoć otišao na sastanak.

Aleksandar Nešović Baja Foto: Privatna arhiva

- Njih dvojica se inače poznaju, bili su u dobrim odnsoima. Navodno su se našli u jednom restoranu u Beogradu, a šta se tamo dešavalo, za sada se ne zna. Nakon sastanka obojici se izgubio trag, a gde su i šta im se dogodilo utvrđuje se - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Nešović je, navodno, na sastanak otišao bez obezbeđenja koje je u drugim situacijama bilo uz njega. To ukazuje na činjenicu da je na sastanak otišao bez bilo kakve bojazni da će mu se nešto dogoditi.

Inače, nestali Nešović se ranije dovodio u vezu sa kriminalnom grupom sa Novog Beograda koju je predvodio Dejan Stojanović Keka, a osoba s kojim je otišao da se vidi, takođe se dovodi u vezu sa kriminalnim miljeom.

Dejan Stojanović Keka Foto: Kurir štampano

Nešovićevi prijatelji i porodica su zabrinuti zbog ove situacije, naročito zbog toga što je on u januaru ove godine na Senjaku pukom srećom izbegao likvidaciju.