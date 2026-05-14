Branko Pušica (38) iz Arilja danas je pred Višim sudom u Užicu osuđen na sveukupnu kaznu na 20 godina zatvora za teško ubistvo bračnog para Ivane (37) i Predraga (40) Novaković iz Arilja 31. decembra 2024. godine.

Viši javni tužilac i punomoćnik porodica pokojnih Novakovića u završnoj reči tražili su doživotni zatvor za ubicu, dok je branilac optuženog tražio da se izrekne vremenska kazna.

Tužilac Veljko Lazić se u svojoj završnoj reči između ostalog osvrnuo na izjave svedoka.

- Svedok Pavlović je neposredno pred ubistvo rekao da mu je optuženi rekao da će zatrti celu porodicu Novaković. Svedok Savić je telefonom pričao sa optuženim koji mu je rekao namere i još rekao “kasno je”, dok ga je svedok ubeđivao da to ne čini… Optuženi je pre ubistva od pokojnog Predraga tražio da mu vrati novac koji mu duguje, iako je taj dug izmišljen. Zatim je otišao da uzme pištolj, dva okvira sa municijom, što znači da je postojao direktan umišljaj. Na bahat način je izvršio egzekuciju žrtava. Prvo je Predragu pucao s leđa u glavu, a kada je pao u njega je ispalio još tri metka u predelu grudnog koša. A potom je krenuo ka drugoj žrtvi i u nju ispalio tri projektila u predelu grudi, tako da im nije ostavio mogućnost da prežive – rekao je tužilac i dodao da je to sve uradio pred 100 ljudi.

Tužilac je rekao da je optuženi imao animozitet prema Ivani, jer ga je prijavila kod gazde, njenog svekra za neke nedzvoljene radnje u firmi.

- Zato ostajem pri tome da je optuženi na bezobziran, svirep i bahat način lišio života dvoje mladih ljudi, ostavljajući dvoje dece bez roditelja i predlažem da ga sud osudi na doživotni zatvor – rekao je tužilac.

Punomoćnik porodica Aleksandar Vučurović je podržao završnu reč tužioca i između ostalog rekao.

- Kao olakšavajuća okolnost je bila prošli put da je Pušica otac troje dece, a dvoje dece ubijenog bračnog para ne mogu više da zagrle svoje roditelje – rekao je Vučurević.

Branilac optuženog Zoran Đikanović je rekao da niko nijednog momenta nije doveo u pitanje izvršenje krivičnog dela. On je rekao da odbrana ceni da ubistvo nije izvršeno iz bezobzirne osvete i niskih pobuda. On je rekao da je Pušica bio u teškom pijanstvu (imao je 2,71 promila alkohola u krvi), kao i to da u izveštaju tima stručnih veštaka za psihijatrijsko lečenje postoje i pozitivne osobine kod optuženog.

Sudija Dejan Vlahović je nakon izricanja presude od 20 godina za teško ubistvo, i po godinu dana zatvora za neovlašćeno držanje oružja i neovlašćeno nošenje oružja, odnosno na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora, rekao da je postojala osveta kod optuženog ali da nije u pitanju bezobzirna osveta.

On je podsetio da u našem pravosuđu maksimalna kazna za teško ubistvo je 20 godina i doživotni zatvor, i da nema ništa između. Uputio je učesnike u postupku da imaju prave žalbe Apelacionom sudu u Kragujevcu. I tužilac i advokat optuženog najavili su žalbe.

Inače, tokom suđenja je vladala napeta atmosfera. U publici su bili otac ubijenog Predraga, majka ubijene Ivane, bliža rodbina i desetak prijatelja bračnog para iz Arilja.