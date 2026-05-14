Nakon što je pred Višim sudom u Užicu Branko Pušica (37) iz Arilja osuđen na sveukupnu kaznu zatvora od 20 godina za ubistvo bračnog para Ivane (37) i Predraga (40) Novaković iz Arilja 31. decembra 2024. godine, majka ubijene Ivane je rekla da nije zadovoljna presudom, da je iznervirana, ali da je očekivala ovakvu presudu.

- To smo i očekivali i mogu da kažem da je sudija podržao ovo ubistvo, ma kako god to zvučalo. Dao je vater u leđa i budućim ubicama. Deci je Branko Pušica oduzeo prošlost, oduzeo detinjstvo, a sudija sa ovakvom presudom oduzeo im je budućnost. Ta deca će da rastu i pitaće se kakvi su im to roditelji bili ili će da rastu sa željom za osvetom. Presuda od 20 godina je poniženje – rekla je Gorica Blagojević.

Ona je još dodala da će se preko punomoćnika žaliti na presudu.

- Valjda će neko shvatiti da su dva ljudska života oduzeta. Nismo mi tražili streljanje Branka Pušice, tražili smo doživotnu robiju, da kazna deluje na njega, da zna šta je uradio, jer će on za 10 godina da izađe iz zatvora. I šta ćemo onda. Naš advokat je rekao da ih je ubio bez opravdanih razloga, a kada izađe možda ga neko bude nervirao pa da ubije opet – rekla je majka ubijene Ivane.