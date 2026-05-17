Četiri godine nakon tragedije koja je potresla Srbiju, porodice Borisa Majorskog i Dejane Neralić i dalje pokušavaju da pronađu snagu da žive sa bolom koji ne prolazi.

Mladi zaljubljeni par, Boris Majorski (18) iz Stare Pazove i njegova devojka Dejana Neralić (17) iz Golubinaca, tragično je nastradao 18. oktobra 2022. godine, kada su krenuli na izlet ka Vrdničkoj kuli. Na njih je, vozeći "mercedes", naleteo Slobodan B. (83) iz Krčedina, usled čega su oboje preminuli na licu mesta.

Kobni poziv koji je promenio sve

Borisov otac Vladimir Majorski i dalje se do detalja seća večeri koja mu je zauvek promenila život. Kako je ispričao pre godinu dana gostujući u emisiji "Crna Hronika" na Kurir televiziji, prvo ga je pozvao prijatelj i rekao mu da je čuo da se dogodila teška nesreća u kojoj je učestvovao motor iste boje kao Borisov. U tom trenutku nadao se da njegov sin ipak nije među povređenima.

- Taj 18. oktobar za nas je bio običan dan, sve do večernjih sati dok nismo dobili poziv od Borisovog prijatelja da se dogodila saobraćajna nesreća u Inđiji, kao i da je motor isti kao Borisov. Uzeo sam telefon i pozvao ga, on se nije javljao. Počeo sam da listam portale u potrazi za informacijama, na jednom inđijskom portalu uspeo sam da pronađem informaciju o saobraćajnoj nesreći, ali bez detalja i inicijala.

Tada pozivam policisjku stanicu u Inđiji, odakle mi govore da pozovem Hitnu pomoć u Beški. Oni su me vratili na policijsku stanicu i tada sam shvatio o čemu se radi - započeo je svoju ispovest Vladimir Majorski.

- Pitali su me gde se nalazim i zamolili me da dođem do policijske stanice. Kada smo supruga i ja došli tamo, načelnik nas je odveo kod njega u kancelariju i saopštio da se dogodila saobraćajna nesreća gde su oboje podlegli povredama na licu mesta. U tom trenutku nam se sve srušilo. Tada polako kreće naša agonija. Život nam se iz bajke pretvorio u košmar koji tek treba da prebrodimo.

Jezivo svedočenje Borisovog oca o trenutku kada je došlo do tragedije

Majorski je tada otkrio i detalje same saobraćajne nesreće. Kako je istakao, kobne noći nije uspeo da sazna mnogo informacija:

- To veče kada smo otišli u policijsku stanicu, dobili smo samo kratku informaciju da su nastradali usred nepropuštanja prava prvenstva. Čovek od tada 83 godine je izleteo sa sporednog puta na glavni, praktično im onemogućio pravo prvenstva i oni su udarili u njegovo vozilo. Čovek je odmah te večeri zadržan 48 sati u pritvoru. Samo tu informaciju smo dobili - ispričao je i dodao:

- Posle nekoliko dana stigao nam je poziv od javnog tužioca iz Stare Pazove da se javimo kod nje u kancelariju radi saslušanja u svojstvu oštećenih. Znali smo da čovek ima 83 godine, da nije bio pod dejstvom alkohola. Naknadno se ustanovilo da nema našu, već inostranu vozačku dozvolu, koja se u Nemačkoj izdaje trajno.

"To je bila božanska ljubav"

Vladimir Majorski je rekao tada da je njihova ljubav Borisa i Dejane bila "božanska" i da su se retko razdvajali.

Nakon saznanja da su izgubili svoju decu, porodice su se susrele te su se odlučili da iz poštovanja prema ljubavi koju su delili Boris i Dejana, odlučili da ih sahrane zajedno:

- Supruga je htela da idemo da ga vidimo odmah te večeri. Nisam to smeo da dozvolim, vratili smo se nazad. Nikada neću zaboraviti njen kameni izgled lica, jako je bila vezana za njega.

Ljudi su počeli da dolaze, a mene je to nerviralo, nije mi prijalo. Seo sam i razmišljao kakva je to ljubav bila, voleo bih da ih sahranimo zajedno. Njena porodica pokušavala je sutradan da me pita upravo to o čemu sam ja razmišljao. U tom bolu kao da mi je neko skinuo jedan deo tereta sa srca.

Potresan detalj iz kapele

Jedan trenutak sa poslednjeg ispraćaja posebno je ostao urezan u sećanje porodica. Naime, kako je ispričao Borisov otac, pored Dejaninog sanduka pojavile su se kapljice krvi, što je sve prisutne ostavilo u šoku.

- Posle sam dobio informaciju da je par kapljica krvi ostalo, kao da je plakala za njim. Međutim, kada smo je stavili pored Borisa, više ni njemu ni njoj nijedna kapljica krvi nije izašla - rekao je Vladimir.

Ovaj detalj mnogi su tada doživeli kao simbol njihove ogromne ljubavi. Majorski je istakao u tadašnjem intervjuu da se pre nesreće nije poznavao sa porodicom nastradale Dejane, ali da ih je tragedija kasnije zbližila, te da su od tada u redovnom kontaktu.

Vladimir Majorski često na društvenim mrežama objavljuje emotivne poruke posvećene sinu. Njegove reči dirnule su hiljade ljudi.

Rekao je tada i da svakodnevno odlazi na groblje i da mu je najteže kada vidi Borisove drugove koji danas žive život koji je njegov sin tek trebalo da započne.

- Roditelj nikada ne preboli dete. Samo nauči da nosi taj bol - rekao je.

Kazna koja nije donela mir

Sudski proces koji je usledio nakon tragedije bio je dug i mučan za porodice koje su izgubile svoju decu. Slobodan B. osuđen je na tri godine zatvora, ali bol porodica Majorski i Neralić dodatno je produbila činjenica da je vozač, sa doživotnom nemačkom vozačkom dozvolom, više od 25 godina izbegavao lekarske preglede koji bi procenili njegovo zdravstveno stanje za upravljanje vozilom.

- Nama je život stao tog dana. Ljudi misle da vreme sve izleči, ali ne izleči. Samo naučiš da ćutiš i nosiš tugu - rekao je Borisov otac.

