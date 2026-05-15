Stefan Luković, prijatelj ubijenog bračnog para Ivane i Predraga Novaković iz Arilja, koje je ubio Branko Pušica uoči dočeka 2025. godine u prepunom kafiću u Arilju, svedočio je o samom događaju kobne noći.

- Meni je Ivana prišla i rekla da Peđa opet ima problema sa Pušicom, opet ga nešto napada. Ja sam se orkenuo ka njemu i video dva drugara da stoje, ne daju Pušici da nešto kaže njemu. Peđa je toliko loše izgledao za tim drugim stolom, te sam mu napisao poruku “ajde da se sklonimo odavde, loše izgledaš”. Tu poruku sam dao kao dokaz sudiji. Pušica je nestao u tom momentu, da bih sledećeg trenutka čuo pucnje. Okrenuo sam se i video Peđu, a Pušica je sačekao da Peđa padne i još tri puta pucao u njega – svedoči Luković.

On kaže da je čitao izveštaje lekara, a zatim je dodao:

- Pušici ruka nije drhtala, gledao sam u tom momentu i zaista ruka mu nije drhtala. Legao sam na Peđu i govorio da sklone Ivanu, ne znajući da je Pušica već stigao do nje i ubio je. Bila je pet metara iza i definitvno je ciljao pravo. Tu su bila još tri momka i da je nasumično pucao, možda bi i neko od nas bio žrtva – rekaoo je Luković.

A prijatelje nikada neće prežaliti.

- Posle gubitka najboljeg prijatelja, ovo sada je neki prazan način života. Ubici želim dug život, kakav god, ali neka dočeka pravdu i da se kaje natenane – rekao je Luković.

Podsetimo, Pušica je danas osuđen na 20 godina zatvora.