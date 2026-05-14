U Specijalnom sudu u Beogradu danas su kao dokaz izvede poruke sa Skaja koje su, prema navodima tužilaštva, slale vođe klana Veljko Belivuk i Marko Miljković posle otmice I. S. ispred stadiona Partizana, inaĉe jedine žrtve klana koja je prema optužnici preživela kidnapovanje.

Belivuk, Miljković i optuženi Miloš Budimir prema opružnici komentarisali su mučenje I. S. preko Skaja.

Budimir: Ovaj plače, je..li ga kamiondžije.

Miljković: Neka plače, špijun, dok ne kaže, plakaće.

Budimir: Us..o se stvarno.

Miljković: To, to, super, neka pojede sve što je us..o u gaće.

Belivuk: Neka lepo kaže što su ga poslali i ništa više. Ne spominjite njemu stanove, pratnju...

Miljković: Ništa ne znamo, samo hoćemo da saznamo što je tu.

Budmiri: Ništa ne spominjemo, ali upropastili ga "grobari" pre nas... Pu.i kamiondžijama za pare, ovi mu ubacili belo u sok, dali mu da popije, evo sad plače, nek spava malo, ne ide nigde, ubedićemo ga da su ga "cigani" prebili i kada to potvrdi, nek ide kući.

Miljković: Nek neko izvadi ku..c i nek mu po...i da vidimo je l' p..i stvarno.

Budimir: Sad će Šejić da mu da... A da ga zaposlimo da p..i ku..eve po stadionu.

U sudnici je puštena i glasovna poruka u kojoj se čuje glas I. S. koji očigledno primoran govori: "Pera mi je rekao da cinkarim i da pričam šta se dešava ovde. Pominjao je Velju i Mareta i informacije gde su i šta su i da li dolaze na stadion", dok se čuje kako mu neko suflira: "Šta ti treba za nas".

Miljković je izvesnom Peri Alkatrazu poslao poruku, ali ga je on, kako je naveo, provalio i blokirao.

- Eto, vidiš njihovo ljudstvo. To su oni. Na šamar sve pričaju, ha-ha-ha, isekli bi i ovoga, ali nije vredan posla. Ha-ha-ha, pustili smo ga da ne moramo i njega da deremo. Sreća njegova što je naleteo u ponedeljak kad je gužva - napisao je u poruci nepoznatoj osobi Miljković.

U sudnici su puštene i poruke u kojima Veljko Belivuk od saradnika traži da ode u upravu Partizana i traži da se obrišu snimci sa svih kamera na stadionu.

- Idi kod Vazure, kod koga treba, neka brišu sve lepo. Ja ako dođem da brišem, nosim resiver. Ništa se nije desilo, brate, zato što je cela tenzija kakva jeste, brate, gledaju kad ulazim, kad izlazim. Brate, da je problem, poslao bih nekog da ih iščupa - każe Belivuk, a potom šalje besnu poruku:

- Nemoj da me niko pravi budalom, sad su kod moje zgrade uhapšeni ljudi sa zoljama, sa eksplozivom! Neka brišu sve, glava nam u torbi, ja se raspravljam sa njima, idi odmah gore i iščupaj sve! Ovi prethodni im skakali po glavi, čupaj sve!

Nepoznatom sagovorniku istog dana, sredinom avgusta 2020. šalje i poruku da je uhapšena kriminalna grupa sa oružjem i da se jedan predao i priznao sve.