A. D. (24), koji se sumnjiči za ubistvo Mišela G. (29) u Obrenovcu lišen je slobode nekoliko sati nakon što je mladić ubijen.

Kako se saznaje, osumnjičeni za ubistvo Mišela G. uhapšen je u jednom selu kod Obrenovca, nakon višesatne potrage policije.

- Akcija hapšenja izvedena je brzo i bez većeg otpora. Čim su mu prišli, policajci su ga oborili na zemlju kako bi sprečili eventualni pokušaj bekstva, a zatim mu stavili lisice na ruke - može se videti na snimku koji je objavljen na instragram profilu novinara Mladena Mijatovića.

Osumnjičeni je potom uveden u policijsko vozilo uz jake mere obezbeđenja i prebačen na dalje saslušanje, a meštani sela ostali su u šoku zbog velikog broja policajaca i rotacija.

Istraga povodom ubistva Mišela G. se nastavlja, a policija prikuplja dodatne dokaze i utvrđuje sve okolnosti zločina.

Foto: Instagram/Mladen Mijatović

Podsetimo, Mišel G. je kobne noći izašao iz dela porodične kuće u kojoj je boravio, dok mu je otac u tom trenutku bio u spavaćoj sobi i nije ni slutio šta se dešava u dvorištu, kada su napadači upali.

Jedan od njih mačetom je ubio mladića, dok se za saučesnikom još traga. Inače, ubijeni Mišel G. bio je u kućnom pritvoru zbog krivičnog dela razbojništva.

