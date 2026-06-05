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Bojan Bakula (28), Saša Turčinović (31) i Predrag Čanković (32) likvidirani su pre 16 godina u Boliviji.

Ubijeni su 14. maja 2010. godine u blizini bolivijskog grada San Ramon.

Njih trojica su put Južne Amerike krenuli 11. maja i trebalo je da obučavaju telohranitelje Vilijama Rozalesa Suareza, jednog od najvećih narko-bosova u istoriji Bolivije. Njegov narko-klan je funkcionisao isključivo u krugu porodice.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Trojica državljana Srbije su tog dana bili u pratnji Suareza i u jednom trenutku, misleći da je policija blokirala put, stali su, međutim, u uniformama specijalne jedinice za borbu protiv narkotika bile su ubice. Iz automobila su izvukli i sve pripadnike obezbeđenja i samog Suareza i odveli ih na drugu lokaciju, gde su izvršene egzekucije.

Prema izveštaju iz policije, ubijena su četiri državljanina Srbije, međutim, u Srbiji je potvrđena informacija za tri osobe. Dve osobe su preživele, dok je Suarez odveden u nepoznatom pravcu.

Godinu dana kasnije telo narko-bosa pronađeno je u šumi u mestu Čivava u Santa Kruzu, a DNK analizom je utvrđeno da se radi o Vilijamu Rozalesu Suarezu.

Trojica Srba koji su likvidirani porodicama su rekli da putuju u Brazil, da obučavaju telohranitelje za potrebe vlasnika rudnika zlata.

Kako se tada sumnjalo, za likvidaciju pripadnika obezbeđenja i samog narko-bosa osumljičena je bila grupa plaćenih ubica iz Kolumbije.