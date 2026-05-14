Na današnjem ročištu suđenja Branku Pušici (37) iz Arilja, koji je u večernjim satima 31. decembra 2024. godine u punom kafiću ljudi, ubio bračni par Ivanu i Predraga Novaković iz Arilja, izjave su davali dvoje sudsko medicinskih veštaka Specijalne zatvorske bolnice i stručni saradnik psihijatar dr Slobodan Simić.

Podsetimo, Pušica je danas pred Višim sudom u Užicu na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina. On je prvobitno bio osuđen na 18 godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta, nakon čega je postupak ponovljen. U novoj odluci sud je sada kaznu povećao na 20 godina zatvora, iako mu je i sada pretila mogućnost izricanja doživotne robije.

Predrag i Ivana Novaković Foto: Facebook

Dr Slobodan Simić je u osam tačaka dao mišljenje u vezi sa nalazima tima Specijalne bolnice i dopuna koje je tražio Apelacioni sud u Kragujevcu. On je rekao da je Branko Pušica u momentu izvršenja krivičnog dela imao 2,71 mg/ML.

- Navedeni nivo alkoholemije odgovara fazi teškog pijanstva, koje može dovesti do bitnog ili čak potpunog smanjenja sposobnosti značenja dela i upravljanja postupkom. Zaključci komisije da je optuženi bio u stanju jednostavne alkoholne opijenosti nije dovoljno stručno obrazloženje – rekao je između ostalog dr Simić.

Branko Pušica Foto: Zvezdana Gligorijevic

On je takođe ukazao da postoji mogućnost parcijalne amnezije za ovaj događaj i kako je rekao to se može očekivati u teškoj alkoholnoj intoksikaciji. On je psihopatološki faktor u vreme izvršenja krivičnog dela ocenio kao akutno stanje, a ne kao što je komisija navela da je bilo kontinuriano emocionalno napeto.

Sudski veštaci su reagovali na ovo tumačenje, pa je rečeno "da je greška uzimati u obzir sam numerički nalaz alkoholemije, s obzirom na to da numerička vrednost kod različitih osoba može imati različite efekte, odnosno ista količina alkohola može kod dve različite osobe izazvati različito ponašanje".

Zbog toga je, kako su naveli veštaci, uzeti u obzir ostale okolnosti, analizu ponašanja osobe u kritičnom trenutku. Oni su pratili ponašanje Pušice i uzeli njegove izjave za vreme boravka u Specijalnoj bolnici. Ostali su pri stavu da se radi o stanju jednostavne alkoholne opijenosti, jer bi u suprotnom, u akutnom stanju, značajno bile narušene psihičke funkcije nakon događaja.

- Tokom boravka u Specijalnoj zatvorskoj bolnici ispitanik je bio korektnog ponašanja, saradljiv, odgovarao adekvatno na sve potrebe. Tokom tog perioda registrovana je aneksioznost i depresivnost koji su vezani za životnu situaciju u kojoj se našao. Tokom naših razgovora jeste navodio kajanje zbog kritičnog događaja – rekla je dr Marija Panić, sudski veštak.

Na insistiranje branioca optuženog da li je bio u stanju teškog pijanstva i da potvrdi karakteristike tog stanja, dr Panić je rekla da je bio u tom stanju, ali da ponašanje zavisi od osoba, da je smanjeno rasuđivanje u takvom stanju, da može da dođe do odsustva procene situacije, da može, ali i ne mora, da dođe do površnog i fragmentisanog zapažanja, da pažnja može da bude oslabljena, ali ne i značajno, a da "prekid filma" može da dođe kod hroničnih alkoholičara, ali i delimično nesećanje na događaj može biti i u teškoj opijenosti.