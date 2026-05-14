Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. D. (24) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod njega pronašla tri paketa sa 355 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, a u njegovom stanu manju količinu iste materije.

Takođe, u pretresu porodičnog stana osumnjičenog policija je pronašla dve ručne prese za izradu bedževa, 3.224 bedža sa političkim parolama, 900 blanko bedževa, materijal za proizvodnju bedževa, 245 privezaka i osam pištaljki sa natpisom „pumpaj“ koje je, kako se sumnja, njegova majka M. R. (45) bez ovlašćenja proizvodila i prodavala, pa će protiv nje biti podneta krivična prijava u redovnom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljena trgovina.