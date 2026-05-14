Policija je danas uhapsila dvojicu muškaraca u okviru istrage nestanka Aleksandra Nešovića, poznatog pod nadimkom Baja, čiji je nestanak prijavila njegova nevenčana supruga.

Foto: Privatna arhiva

Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, tokom istrage pronađene su dve čaure, kao i tragovi krvi u lokalu koji pripada nestalom Nešoviću.

Kako se navodi, Uprava kriminalističke policije je 13. maja 2026. godine u večernjim satima obavestila Više javno tužilaštvo da je J.M. prijavila nestanak svog nevenčanog supruga A.N. Ona je izjavila da se poslednji put čula sa njim 12. maja oko 23 časa, kada je boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao sa prijateljima. Nakon tog trenutka, A.N. joj se više nije javljao, a njegov mobilni telefon je ugašen.

Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu započeo je uviđaj iste večeri, zajedno sa pripadnicima Uprave kriminalističke policije i forenzičarima Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku. Tokom uviđaja u lokalu pronađene su dve čaure kalibra HP 9 mm, kao i više tragova krvi za koje se sumnja da pripadaju nestalom muškarcu.

Istraga je nastavljena i danas, kada je u kontejneru preko puta lokala pronađen mobilni telefon marke „iPhone“, za sada nepoznatog vlasnika.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšeni su S.V. i M.S, zbog sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Više javno tužilaštvo, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, nastavlja istragu i intenzivnu potragu za nestalim Aleksandrom Nešovićem.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Aleksandar Nešović se ranije dovodio u vezu sa kriminalnom grupom sa Novog Beograda koju je predvodio Dejan Stojanović Keka.