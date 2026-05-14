Suđenje pripadnicima takozvanog "vračarskog klana" na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara i odbeglim Radojem Zvicerom, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem dokaza sa Skaja, u kojima prema navodima tužilaštva pripadnici kriminalne grupe dogovaraju ubistvo nekadašnjeg pripadnika voždovačkog klana Andrije Zarića. Iako se u optužnici kao motiv planiranja likvidacije za koju su bili spremni da plate 50.000 evra pominje koristoljublje, pripadnici kriminalne grupe navodno preko Skaja Zariću zameraju što je posle samoubistva Nenada Grujovića Gruje, koji se dovodio u vezu s Kekinom grupom, ušao u ljubavnu vezu sa njegovom udovicom Ninom.

"Bila je sa kraljem i umislila da je ona sada kraljica, pa bila je dok je bila sa G. Zbog njega samo, a ne zbog njenih dela, obrni okreni, užas brate", piše u februaru 2020. izvesni Darko Jeftić, koji nije obuhvaćen optužnicom.

Andrija Zarić na današnjem suđenju Foto: Ilija Ilić

U narednim porukama, kako tvrdi tužilaštvo, navodi:

"Brate, iscepaće pi..u, čim mu se namesti. Jedva čekam špagete od nogu da mu napravim. Biće invalid i tačka. Go*** jedno".

Iz poruka koje su pripadnici grupe razmenjivali proizilazi da su opservirali kuću u kojoj je živeo, pratili koja kojla vozi, a potom i da se preselio u Dalmatinsku ulicu.

Inače, Zarić koji je danas pozvan u sud kako bi dao odgovore na pojedina pitanja, rekao je da ne zna ko je Jeftić, ali i da nije živeo u Dalmatinskoj. On je ranije pred sudom izjavio i da se ne pridružuje krivičnom gonjenju optuženih.

"U Dalmatinskoj je živela moja vanbračna supruga sa detetom, ja ne", rekao je danas Zarić.

U porukama koje su razmenjivali dok su ga pratili, Andriju Zarića navodno su zvali nadimkom "Ćora", a među porukama koje su citirane navodi se da su planirali da mu podmetnu bombu pod auto, ali i da ga "treba golim rukama zadaviti".

"Ona je bez srama i blama, nabijem ih oboje", piše u jednoj od poruka.

"Mislim da sam video Ćoravog sa nečasnom. Nju sam samo na sahrani video, plava, puna usta, na motoru bili šabačke tablice", piše u drugoj poruci.

Navodno, Zarić je pre nego što se Grujić ubio, bio u prijateljskim odnosima sa njim, a nekada je važio za velikog zavodnika i u ljubavnoj vezi je bio kako se spekulisalo i sa voditeljkom Sandrom Drašković, zvanom Sani Armani.

Nenad Grujović Foto: Nemanja Pančić

Inače, Zarić je 2015. bio osuđen na pet meseci zatvora zbog toga što je s Vladanom Kontićem, Srđanom Kačavendom i Boškom Racom 2005. oteo i mučio Kačavendinog kuma. Navodno, razlog za to je bio što se udvarao Kačavendinoj ženi.

Pripadnici vračarskog klana, navodno su u porukama predlagali da kupe eksploziv da "Zarić leti kao raketa".

"Brate, ako hoćeš možemo bomu da mu stavimo, da ode na brzinu".

"Brate ne mogu da zaspim, razmišljam o ovom. Pada mi na pamet, ako Ćora parkira, da mu možda beba ne bude na zadnjem sedištu. Tako da, ako ide ka kolima, neka ga odmah cepa. Al ako tek stiže kolima, onda neka vidi nekako da mu nije bebe u autu. Jbg, horor ako je beba u autu", piše drugi.

U porukama pominju i udovicu Nenada Grujovića, zvanog Crni Gruja, kojoj je u međuvremenu zapaljen automobil.

"A znaš šta, njoj sad i da poklonimo neki običan auto, na primer 'polo' ili 'golf'. Ona to neće. Ona bi neki mafijaški auto. Nek joj je..č kupi auto za mafijanje. Aj samo da opeglamo ovog, pa ćemo njoj dati do znanja šta nam smeta kod njega", piše u jednoj od poruka tokom priprema.