Još jedan muškarac uhapšen je u sklopu potrage za nestalim Aleksandrom Nešovićem zvanim Baja.

Treći kome su tokom ove potrage stavljene lisice na ruke je N.L. (50), vlasnik restorana na Senjaku u kome su pronađene čaure i tragovi krvi.

Aleksandar Nešović Foto: Privatna arhiva

"U nastavku akcije na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je 12. maja 2026. godine nestao A.N, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su N.L. (50), vlasnika lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen A.N", navodi se u saopštenju MUP Srbije i Višeg javnog tužilaštva i dodaje se:

"Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca".

Podsetimo, ranije danas uhapšeni su S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.