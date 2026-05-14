MUP Srbije oglasio se posle hapšenja osumnjičenog za ubistvo Mišela G. (29) u Obrenovcu.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Treće odeljenje, u saradnji sa policijskim službenicima PS Obrenovac, brzom i efikasnom akcijom identifikovali, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili A. D. (24), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "teško ubistvo" nad dvadesetdevetogodišnjim muškarcem.

A. D. je, kako se sumnja, 13. maja 2026. godine, oko 23 časa u Obrenovcu, u porodičnoj kući dvadesetdevetogodišnjeg muškarca, nakon svađe, dužim oštrim predmetom ubo u predelu grudi, usmrtivši ga.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu", navode iz MUP Srbije.

Podsetimo, Mišel G. ubijen je noćas u Obrenovcu, u brutalnom napadu koji se dogodio u Ulici Ljube Nenadovića, pretpostavlja se mačetom.

- Napadači su Mišela G. sačekali ispred kuće u kojoj je bio u kućnom pritvoru sa nanogicom. Očigledno su znali da ne može daleko da ode, pa su mu napravili sačekušu i napali ga čim se pojavio - kaže izvor Kurira i dodaje da sve ukazuje na to da je napad bio unapred isplaniran.

