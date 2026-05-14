UHAPŠEN I KONOBAR RESTORANA NA SENJAKU ZBOG NESTALOG KEKINOG ČOVEKA Poslednji put ga videli baš na ovom mestu
Kako saznaje Kurir povodom nestanka A.N. (52) uhapšen je i još jedan muškarac.
U pitanju je konobar u ugostiteljskom lolaku na Senjaku u kojem je poslednji put, 12. maja 2026. godine viđen Aleksandar Nešović Baja.
Prethodno je uhapšen i N.L. (50), vlasnik restorana na Senjaku u kome su pronađene čaure i tragovi krvi.
Podsetimo, ranije danas uhapšeni su S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti. Više o tim hapšenjima PROČITAJTE OVDE.
Aleksandar Nešović je povezivan sa kriminalnom grupom s Novog Beograda, čiji je vođa Dejan Stojanović Keka.
