Kako saznaje Kurir povodom nestanka A.N. (52) uhapšen je i još jedan muškarac.

00:15 Četvrto hapšenje zbog nestanka Aleksandra Nešovića Izvor: MUP VJT

U pitanju je konobar u ugostiteljskom lolaku na Senjaku u kojem je poslednji put, 12. maja 2026. godine viđen Aleksandar Nešović Baja.

Prethodno je uhapšen i N.L. (50), vlasnik restorana na Senjaku u kome su pronađene čaure i tragovi krvi.

Podsetimo, ranije danas uhapšeni su S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.