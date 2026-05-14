Forenzičari NKFC i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu večeras su ponovo ušli u restoran u kom je poslednji put viđen Aleksandar Nešović, zvani Baja, čiji je nestanak nevenčana supruga sinoć prijavila.

Foto: Damir Dervišagić

Kako saznajemo, istražitelji specijalnom tečnošću koja se koristi za te svrhe, luminolom, pokušavaju da otkriju da li ima tragova krvi u restoranu.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tuzilaštva u Beogradu do sada su zbog nestanka Nešovića uhapsili sedam osoba, među kojima su muškarac sa kojim se našao kobne večeri, vlasnik i konobar u restoranu, ali i tri policajca.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, tužilaštvo je saopštilo da su u restoranu pronađeni tragovi krvi za koje se sumnja da pripadaju Aleksandru Nešoviću, kao i dve čaure.

- Istraga je u toku, prikupljaju se dokazi, sumnja se da je nestali ubijen, ali njegovo telo nije pronađeno - kaže izvor iz istrage i otkriva da forenzičari i tužilac i večeras pokušavaju da otkriju da li u restoranu ima tragova koje je neko u međuvremenu pokušao da uništi.

