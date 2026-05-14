Forenzičari NKFC i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu večeras su ponovo ušli u restoran u kom je poslednji put viđen Aleksandar Nešović, zvani Baja, čiji je nestanak nevenčana supruga sinoć prijavila.

Kako saznajemo, istražitelji specijalnom tečnošću koja se koristi za te svrhe, luminolom, pokušavaju da otkriju da li ima tragova krvi u restoranu.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tuzilaštva u Beogradu do sada su zbog nestanka Nešovića uhapsili sedam osoba, među kojima su muškarac sa kojim se našao kobne večeri, vlasnik i konobar u restoranu, ali i tri policajca.

Podsetimo, tužilaštvo je saopštilo da su u restoranu pronađeni tragovi krvi za koje se sumnja da pripadaju Aleksandru Nešoviću, kao i dve čaure.