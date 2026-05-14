UHAPŠENA I SUPRUGA JEDNOG OSUMNJIČENOG! Nestanak Kekinog čoveka na Senjaku pretvorio se u pravi triler: Ovo su svi detalji
U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D.V, suprugu osumnjičenog S.V.
Postoje osnovi sumnje da je D.V. donela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivično delo na štetu A.N, za kojim se traga.
Kako je prethodno saopšteno, S.V. se sumnjiči da je izvršio krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.
D.V. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija.
Aleksandar Nešović, čiji je nestanak prijavljen, povezivan je sa kriminalnom grupom s Novog Beograda, čiji je vođa Dejan Stojanović Keka. Do sada je u vezi sa ovim slučajem uhapšeno osmoro ljudi.
Podsetimo, ranije danas uhapšeni su S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.
Uhapšeni su i vlasnik i konobar restorana u kojem su nađeni tragovi krvi nestalog Nešovića, kao i trojica policajaca koja su sumnjiče za pomaganje.
Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, jedan pokušaj ubistva Aleksandra Nešovića sprečen je u januaru ove godine, kada je bio na meti plaćenih ubica.
"Pre skoro četiri meseca, 31. januara, usred bela dana državljanin Švedske, maskiran u dostavljača hrane, ušao je u resotan na Senjaku. Kako su istražitelji utvrdio, on je tu došao s namerom da izvrši naručeno ubistvo, međutim plan mu je propao i on je uhapšen. Zajedno sa njim je tada uhapšena i devojka iz Južne Afrike, koja ga je do restorana dovezla motorom i čekala ga na motoru ispred", podseća izvor.