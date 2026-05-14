Trojica policajaca uhapšena su u sklopu potrage za nestalim Aleksandrom Nešovićem.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u vezi sa prijavljenim nestankom A.N. (52) 12. maja 2026. godine.

U pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47).

Aleksandar Nešović Foto: Kurir

U toku sprovođenja akcije na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je 12. maja 2026. godine nestao A.N, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, prethodno su lišeni slobode S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.

Takođe, slobode su lišeni i N.L (50) vlasnik ugostiteljskog lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen A.N, kao i konobar u tom lokalu S.V.

Oni se sumnjiče za izvršenje krivičnih dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Iza rešetaka se našla i D.V, supruga osumnjičenog S.V. Postoje osnovi sumnje da je D.V. donela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivično delo na štetu A.N.

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, pokušaj ubistva Aleksandra Nešovića sprečen je u januaru ove godine, kada je bio na meti plaćenih ubica.

"Pre skoro četiri meseca, 31. januara, usred bela dana državljanin Švedske, maskiran u dostavljača hrane, ušao je u resotan na Senjaku. Kako su istražitelji utvrdio, on je tu došao s namerom da izvrši naručeno ubistvo, međutim plan mu je propao i on je uhapšen. Zajedno sa njim je tada uhapšena i devojka iz Južne Afrike, koja ga je do restorana dovezla motorom i čekala ga na motoru ispred", podseća izvor i dodaje da je tada za jednim stolom u restoranu sedeo Aleksandar Nešović Baja sa Ž.V.