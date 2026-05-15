U samo dva dana u Srbiji su se dogodila i dva jeziva porodična ubistva. Na Čukarici žena je ubila muža nogarom od stola, a nakon što ga je jurila sa nožem, polivala kiselinom, ali i napadala policiju.

Sa druge strane, i selo Jastrebac u Grdeličkoj klisuri postalo je poprište stravične porodične tragedije u kojoj je šezdesetogodišnji Slobodan S. drvenom motkom na smrt pretukao svog šezdesettrogodišnjeg brata od strica Svetomira S. Ono što povezuje ova dva slučaja je nasilje u porodici, ali i da je za zločin korišćemo isto oružje.

Miloje Ćirović pripadnik MUP-a u penziji kazao je za emisiju "Redakcija" da uprkos tome što je pooštren Zakon o držanju i nabavci oružja i neovlašćenom držanju oružja i dalje se dešavaju ubistva:

- Ubistva se ne vrše samo upotrebom vatrenog oružja, došlo je do situacije da se za ubistva mogu koristiti i druga neka priručna sredstva koja se nađu pri ruci. To mogu biti razne motke, nogari od stola, bilo koja vrsta sečiva, i upravo ovih dana smo svedoci zločina u kojima su upotrebljena ta sredstva koja se mogu naći pri ruci. Ovo su zločini koji se dešavaju usred raznih situacija, koji dolaze usred raznih poremećenosti.

Tvrdi da je žena koja je ubila muža bila psihijatrijski slučaj i mentalno obolela osoba:

- Ovde je sreća da je samo njen muž bio žrtva. Njena bolest je mogla da se manifestuje i da prouzrokuje mnogo veće posledice na drugi način. Zamislite da je ta žena zapalila zgradu, zamislite da je polila decu kiselinom koja se igraju ispred zgrade.

- Dakle, ovo ukazuje da se malo više moramo pozabaviti i voditi računa o mentalnom i psihičkom zdravlju naših građana.

Šta kada se ubistvo dogodi?

Kada se dogodi ubistvo, Ćirović kaže da je neophodno dobro obezbediti lično mesto kako bi se sačuvalo što više tragova:

- Na osnovu tragova mi dolazimo do odgovora, upravo šta je motiv zločina. Znači, kada stručne ekipe MUP-a i tužilaštva izvrše uviđaj, tek tada možemo doći i videti, naslutiti šta je bio motiv zločina. Tu dolazi u obzir i, naravno, pretrage mobilnih telefona, prethodne sve akcije počinioca krivičnog dela, razgovor sa komšijama, razgovor sa svim onima koji su poznavali izvršioca krivičnog dela.

