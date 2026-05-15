Dvojica osuđenika pobegla su tokom noći između četvrtka i petka iz Okružnog zatvora u Prokuplju, potvrđeno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako je saopšteno, reč je o zatvoru poluotvorenog tipa, u koji se upućuju osobe koje su prvi put osuđene na kraće zatvorske kazne zbog lakših krivičnih dela. Beg je, prema dostupnim informacijama, izveden iz sobe u kojoj su osuđenici bili smešteni.

Nakon incidenta, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija naložila je vanredni inspekcijski nadzor kako bi bile utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do bekstva.

Svi zaposleni za koje se utvrdi da su eventualno načinili propuste u radu biće sankcionisani u skladu sa zakonom - navedeno je iz Uprave.

Iz Uprave su podsetili i da se zatvor u Prokuplju nalazi u objektu izgrađenom još 1878. godine, kao i da je ranije planirano njegovo izmeštanje iz postojeće zgrade.

Prema nezvaničnim saznanjima, odbegli osuđenici služili su kazne zbog krađe, a posebno iznenađuje podatak da je jednom od njih do isteka kazne ostalo svega nekoliko meseci, odnosno oko četiri meseca.