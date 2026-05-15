Veliki požar izbio je danas u dvorištu jedne kuće u naselju Adice u Novom Sadu.

Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", gorela je šupa i deo krova objekta koji se nalazi u dvorištu kuće.

Kako se može videti na snimku, gust dim se nadvio nad naseljem.

Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je širenje i požar je lokalizovan.

Radi se na dogašivanju požara u Novom Sadu.