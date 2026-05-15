drama
VELIKI POŽAR U NOVOM SADU: Gust dim se nadvio nad naseljem, vatra izbila u dvorištu kuće (VIDEO)
Slušaj vest
Veliki požar izbio je danas u dvorištu jedne kuće u naselju Adice u Novom Sadu.
Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", gorela je šupa i deo krova objekta koji se nalazi u dvorištu kuće.
Kako se može videti na snimku, gust dim se nadvio nad naseljem.
Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je širenje i požar je lokalizovan.
Radi se na dogašivanju požara u Novom Sadu.
Kako se saznaje, u ovom požaru, na sreću, nema povređenih lica.
Reaguj
Komentariši