Slušaj vest

Veliki požar izbio je danas u dvorištu jedne kuće u naselju Adice u Novom Sadu.

Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", gorela je šupa i deo krova objekta koji se nalazi u dvorištu kuće.

Kako se može videti na snimku, gust dim se nadvio nad naseljem.

Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je širenje i požar je lokalizovan.

Radi se na dogašivanju požara u Novom Sadu.

Kako se saznaje, u ovom požaru, na sreću, nema povređenih lica.

Ne propustiteHronikaVATRA GUTA SVE PRED SOBOM Ogroman požar u Beogradu, stanovnici naselja spasaju imovinu i vozila (VIDEO)
collage.jpg
HronikaVELIKI POŽAR KOD ČAČKA: Meštani i vatrogasci zajedno u borbi protiv vatrene stihije
požar Gornja Gorevnica
SrbijaU POŽARU IM IZGORELO SKORO SVE A SAD DOBILI POMOĆ: Jovanovićima iz Mrčajevaca sada stiže novčana pomoć od grada
U požaru izgorelo skoro sve - štala, seno i mašine Jovanovićima iz Mrčajevaca sa - 13.05.2026.jpg
Hronika"NAVODNO SE ZATVORIO U AUTO, POLIO BENZINOM I ZAPALIO" Dramatični detalji tragedije kod Čačka, sumnja se da je stradali ovo DOBIO PRE SAME NESREĆE
čačak