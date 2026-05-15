OGLASILO SE VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO: Uhapšen načelnik policije u Beogradu
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu ovog tužilaštva pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M.
- V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem - navodi se u saopštenju tužilaštva.
