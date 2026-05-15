Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije odredilo je zadržavanje za ukupno devet osoba, među kojima je i načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić, zbog nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baja, koji je poslednji put viđen u utorak 12. maja u restoranu na Senjaku. On se, kako je saopšteno, sumnjiči za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Osim načelnika Milića, kom je jutros određeno zadržavanje do 48 sati, među uhapšenima su i trojica policajaca, koji su prema nezvaničnim informacijama bili angažovani kao obezbeđenje načelnika beogradske policije.

- Uhapšeni su i S. V. i M. S. zbog umnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Takođe, uhapšen je i N.L. (50), vlasnika lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viden A.N. zbog sumnje da je izvršio krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Takođe, uhapšen je i konobar u istom restoranu - naveli su iz Tužilaštva.

Aleksandar Nešović Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Takođe, kako je saopšteno, uhapšena su tri policijska službenika zbog sumnje da su izvršili krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47).

- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalisticke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D.V, suprugu osumnjicenog S.V. Postoje osnovi sumnje da je D.V. donela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivicno delo na štetu A.N, za kojim se traga - saopšteno je juče.

Svim uhapšenima određeno je zadržavanje do 48 sati, posle kog će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

Aleksandar Nešović, zvani Baja, podsetimo, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, podsetimo, nestao je pre tri večeri u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom!

Narednog dana, policiji je njegova nevenčana supruga prijavila nestanak i otkrila da se sa Nešovićem poslednji put čula 12. maja oko 23 sata i da joj je tada rekao da se nalazi u restoranu. Posle tog poziva, telefon mu je, kako je navela isključen.

Hapšenje osumnjičenih Foto: MUP VJT

- Tužilaštvo je 13. maja 2026. godine u večernjim časovima obavešteno da je J. M. prijavila nestanak svog nevenčanog supruga A. N. Prema njenim saznanjima, A. N. je poslednji put kad su se čuli 12. maja 2026. godine oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao s prijateljima. Nakon toga, posle 23 časa, A. N. je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, u kome se dodaje:

- Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon "ajfon", nepoznatog vlasnika - navelo je Tužilaštvo.

Prikupljanje dokaza u restoranu, kako je Kurir objavio, nastavljeno je i kasno sinoć, pošto su forenzičari NKFC zajedno sa tužiocem pokušavali da otkriju da li u objektu ima tragova krvi koje je neko pokušao da uništi.

Istražitelji, kako je utvrđeno, i dalje tragaju i za Bajom, koji se vodi kao nestao.