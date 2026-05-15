Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u ranim jutarnjim časovima u Ulici Miroljuba Marijevića u Čačku, kada su dva maloletnika na električnom skuteru, kako se sumnja, prošla kroz znak stop i potom udarila u automobil.

Prema prvim informacijama, električni skuter kretao se brzinom od oko 40 kilometara na sat, a nakon silovitog sudara maloletnici su sa teškim povredama prevezeni u bolnicu.

- Dva maloletna lica primljena su sinoć na Urgentno-prijemno odeljenje povređena u saobraćajnom udesu. Dečak starosti 11 godina ima prelom butne kosti i primljen je u jedinicu intenzivne nege. Drugi povređeni starosti 11 godina sa povredom glave primljen na odeljenje dečije hirurgije, rekla je za RINU dr Marija Stranjanac.

Očevici tvrde da su dečaci se na električnom trotinetu kretali oko 40 km na čas i da su oni udarili u automobil.

Daljom istragom biće utvrđene tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove nezgode.