Milić se sumnjiči za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
OGLASIO SE MUP: Veselin Milić smenjen sa mesta načelnika beogradske policije
Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd.
Do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave pukovnik policije Dejan Bojović.
Podsetimo, Veselin Milić uhapšen je zbog nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baja.
Kako su saopštili iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sumnjiči za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
Osim načelnika Milića, kom je jutros određeno zadržavanje do 48 sati, među uhapšenima su i trojica policajaca, a lisice na ruke stavljene su ukupno 9 osoba.
