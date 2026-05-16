Viši javni tužilac Veljko Lazić i punomoćnik porodice Novaković u završnim rečima zatražili su doživotni zatvor za Branka Pušicu, navodeći da je zločin izvršen "na bezobziran, svirep i bahat način".

- Optuženi je prvo Predragu pucao s leđa u glavu, a potom dok je ležao ispalio još tri metka u grudi. Zatim je prišao Ivani i pucao i u nju, ne ostavljajući im nikakvu šansu da prežive - rekao je tužilac, ističući da je sve urađeno pred više od 100 ljudi u lokalu.

Tužilaštvo je ukazalo i na iskaze svedoka koji su tvrdili da je Pušica neposredno pre zločina govorio da će "zatrti porodicu Novaković", kao i da je prethodno otišao po pištolj i municiju, što, prema njihovim tvrdnjama, ukazuje na direktan umišljaj.

Punomoćnik porodice Aleksandar Vučurović osvrnuo se i na ranije olakšavajuće okolnosti koje su uzete u obzir.

- Kao olakšavajuća okolnost navedeno je da je Pušica otac troje dece, a dvoje dece ubijenog bračnog para više nikada neće zagrliti svoje roditelje - rekao je Vučurović.