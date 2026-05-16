AKO OVO NIJE ZA DOŽIVOTNU ROBIJU, ŠTA JESTE?! Presuda dvostrukom ubici iz Arilja izazvala bes: "Sudija je podržao zločin i dao vetar u leđa budućim ubicama!"
Presuda kojom je Branko Pušica osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva supružnika Ivane i Predraga Novakovića u Ariljuizazvala je bes u porodicama žrtava, ali i u javnosti, koja se pita kako je moguće da za dvostruko ubistvo počinjeno u punom lokalu nije izrečena doživotna robija?!
Pravda nije zadovoljena
Iako je za teško ubistvo u Srbiji zakonom predviđena i kazna doživotnog zatvora, sud je u ovom slučaju izrekao jedinstvenu kaznu od 20 godina, što je daleko od najteže sankcije koju zakon poznaje, s obzirom na okolnosti.
Stručnjaci upozoravaju da javnost posebno uznemirava činjenica da je zločin počinjen u punom lokalu, pred brojnim svedocima, kao i navodi iz optužnice da je ubica nakon prvih hitaca nastavio da puca u žrtvu dok je ležala na podu.
- Kada imate dva oduzeta života, upotrebu vatrenog oružja, veliki broj svedoka i elemente koji ukazuju na odlučnost izvršioca, potpuno je prirodno da javnost očekuje doživotni zatvor. Kazna od 20 godina u ovakvim slučajevima mnogi doživljavaju kao poruku da ni najteži zločini neće nužno biti najstrože kažnjeni - kaže izvor Kurira.
Izvor smatra da ovakve presude imaju i društvene posledice.
- Kazna nije samo sankcija prema počiniocu, već i poruka društvu šta se smatra nedopustivim. Kada za dvostruko ubistvo ne bude izrečena maksimalna kazna, javlja se osećaj da pravda nije zadovoljena, posebno kod porodica žrtava - kaže on.
Viši javni tužilac Veljko Lazić i punomoćnik porodice Novaković u završnim rečima zatražili su doživotni zatvor za Branka Pušicu, navodeći da je zločin izvršen "na bezobziran, svirep i bahat način".
- Optuženi je prvo Predragu pucao s leđa u glavu, a potom dok je ležao ispalio još tri metka u grudi. Zatim je prišao Ivani i pucao i u nju, ne ostavljajući im nikakvu šansu da prežive - rekao je tužilac, ističući da je sve urađeno pred više od 100 ljudi u lokalu.
Tužilaštvo je ukazalo i na iskaze svedoka koji su tvrdili da je Pušica neposredno pre zločina govorio da će "zatrti porodicu Novaković", kao i da je prethodno otišao po pištolj i municiju, što, prema njihovim tvrdnjama, ukazuje na direktan umišljaj.
Punomoćnik porodice Aleksandar Vučurović osvrnuo se i na ranije olakšavajuće okolnosti koje su uzete u obzir.
- Kao olakšavajuća okolnost navedeno je da je Pušica otac troje dece, a dvoje dece ubijenog bračnog para više nikada neće zagrliti svoje roditelje - rekao je Vučurović.
"Ovo je ponižavajuće"
Porodica i prijatelji Ivane i Predraga Novakovića iz Arilja, koji su, podsetimo, ubijeni u novogodišnjoj noći 31. decembra 2024. godine u jednom kafiću u Arilju, ne mire se sa presudom kojom je Branko Pušica osuđen na 20 godina zatvora. Majka ubijene Ivane, Gorica Blagojević, istakla je da smatra da je kazna uvredljiva i nepravedna, rekavši da je sudija na ovaj način "podržao ubistvo".
- To smo i očekivali i mogu da kažem da je sudija podržao ovo ubistvo, ma kako god to zvučalo. Dao je vetar u leđa i budućim ubicama. Deci je Branko Pušica oduzeo prošlost, oduzeo detinjstvo, a sudija sa ovakvom presudom oduzeo im je budućnost. Ta deca će da rastu i pitaće se kakvi su im to roditelji bili ili će da rastu sa željom za osvetom. Presuda od 20 godina je poniženje - rekla je ona.
Dodala je da će porodica preko punomoćnika uložiti žalbu na presudu.
- Valjda će neko shvatiti da su dva ljudska života oduzeta. Nismo tražili streljanje Branka Pušice, tražili smo doživotnu robiju, da kazna deluje na njega, da zna šta je uradio, jer će on za deset godina da izađe iz zatvora. I šta ćemo onda? Naš advokat je rekao da ih je ubio bez opravdanog razloga, a kada izađe možda ga neko bude nervirao pa da ubije opet - rekla je majka ubijene Ivane.
Branko Pušica je pred Višim sudom u Užicu osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina zbog dvostrukog ubistva Predraga i Ivane Novaković. Inače, Pušica je prvobitno bio osuđen na 18 godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta, nakon čega je postupak ponovljen i kazna povećana na 20 godina, iako je postojala mogućnost izricanja doživotne robije.
Prema navodima iz optužnice, Pušica se tokom večeri ponašao čudno i više puta prilazio Predragu Novakoviću, koji je sedeo za drugim stolom u lokalu. Njegovo ponašanje primetili su i drugi gosti, koji su upozoravali da bi mogao da napravi incident.
Jedna od prisutnih žena čak je tražila od vlasnika lokala da reaguje i smiri Pušicu, dok je vlasnik razgovarao sa njegovim poznanikom i pitao da li da ga udalji iz kafića. Međutim, rečeno mu je da Pušica sedi sa suprugom i da bi bilo neprijatno da bude izbačen.
Samo nekoliko minuta kasnije dogodio se zločin.
- Pušica je izvadio pištolj, prišao Predragu i sa male udaljenosti pucao u njega. Kada je Novaković pao na pod, stao je iznad njega i ispalio još tri hica. Potom se okrenuo ka Ivani i pucao i u nju - navodi se u optužnici.
Među dokazima i iskazima svedoka nalazi se i svedočenje muškarca kojem se Pušica neposredno pre pucnjave obratio rečima:
- On je zatrovao moju porodicu, zatrovaću ja njegovu! - rekao je, prema iskazu svedok.