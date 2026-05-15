Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije u vezi sa istragom koja je pokrenuta povodom izvršenja više teških krivičnih dela i nestanka A.N. 12. maja 2026. godine.

- Tužilaštvo će kontinuirano i blagovremeno objavljivati sve tačne informacije u vezi sa predmetnim krivično-pravnim događajem - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Podsetimo, reč je o nestanku Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, koji je navodno bio blizak Dejanu Stojanoviću Keki. Njegova nevenčana supruga prijavila je 13. maja policiji da je Nešić nestao, odnosno da mu se od prethodne večeri u 23 sata izgubio svaki trag i da su poslednji kontakt imali dok je sa prijateljima sedeo u restoranu na Senjaku.