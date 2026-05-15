Slušaj vest

U kuršumlijskom selu Grabovnica mašina kojom se balira seno odsekla je ruku dvadesetjednogodišnjem D. Dž. Iz tog sela. U tom mometu je mladić bio sam na njivi.

Trenutno je na operaicoom stolu u niškom Kliničkom centru, gde lekari pokušavaju da mu prišiju odsečenu ruku, zahvaljujući brzoj intervenciji Hitne službe Doma zdravlja Kuršumlija koja ga je prevezla prvo do prokupačke bolnice, a zatim i do niškog Kliničkog centra. Poneli su i mladićevu ruku.

Sve se dogodilo oko17 časova. Kako mu je kuća na udaljenosti od 50 metara uspeo je, kada ga je mašina posekla da dođe do nje, poneo odsečenu svoju ruku i peškirom umotao rame koje je krvarilo.

- Majka ga je dovezla do Hitne pomoći Doma zdravlja, a mi smo da odmah prebacili u prokupačku bolnicu, noseći i ruku. Amputirana je do ramena - kaže doktor koji je bila u pratnji pacijenta Nadica Deljanin.

Ona dodaje da je mladić izuzetno sabran, priseban i hrabar, te kada su stigli u prokupačku bolnicu gde nema plastičih hirugra ponuđeno je da ostane tu i da mu saniraju ranu, ili da ide dalje u niški Klinički centar.