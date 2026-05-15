U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Veselin Milić zbog postojanja osnova sumnje da je kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela Teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja 2026. godine, nakon čega je, sutradan, prijavljen nestanak Aleksandra Nešovića.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu, navode iz VJT i dodaju:

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage Veselinu M. se na teret se stavljaju krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Pored ovog osumnjičenog, naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je još osam lica, koja će biti saslušana u tužilaštvu u zakonskom roku zadržavanja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, reč je o nestanku Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, navodno saradnika Dejana Stojanovića Keke, za kojim se i dalje traga.