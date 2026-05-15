Pripadnici somborskog MUP-a uhapsili su M. R. (40) iz Apatina, zbog osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

M.R. se sumnjiči da je 4. maja u Apatinu, maskiran i uz pretnju automatskom puškom, od radnice prodavnice na uglu ulica Miće Radakovića i Ognjena Price, oteo oko 60.000 dinara. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, priveden je Višem javnom tužilaštvu u Somboru. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Po nezvaničnim informacijama, razbojnik je osim novca iz prodavnice oteo i novac koji je radnica imala u svojoj torbi.