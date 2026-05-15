Slušaj vest

Pripadnici somborskog MUP-a uhapsili su M. R. (40) iz Apatina, zbog osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

M.R. se sumnjiči da je 4. maja u Apatinu, maskiran i uz pretnju automatskom puškom, od radnice prodavnice na uglu ulica Miće Radakovića i Ognjena Price, oteo oko 60.000 dinara. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, priveden je Višem javnom tužilaštvu u Somboru. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Po nezvaničnim informacijama, razbojnik je osim novca iz prodavnice oteo i novac koji je radnica imala u svojoj torbi.

Tokom pljačke u radnju je ušla mušterija, kojoj je razbojnik naredio da se odmah okrene i izađe, a potom je i sam, sa plenom, izleteo napolje i pobegao u nepoznatom pravcu. Policija je iste večeri blokirala širi deo naselja oko prodavnice i obavila pretrese na više lokacija.

Ne propustiteHronika"BONI I KLAJD" UHAPŠENI ZBOG FILMSKE PLJAČKE KLADIONICE U SMEDEREVU: Radnicu namamila u toalet, pa izvadila nož, a njen partner pokupio pola miliona!
455.jpg
HronikaKINEZU SA LEDINA MASKIRANA BANDA UPALA U STAN: Razbojnici ga vezali, usta mu prelepili trakom pa mučili da im kaže gde su pare! Ovo je suma koju su uzeli!
screenshot-4.jpg
HronikaTINEJDŽER (17) PRETIO NOŽEM RADNICIMA, PA UKRAO KUTIJU ZA HUMANITARNU POMOĆ! Krivična prijava maloletnom razbojniku zbog užasa na Voždovcu
shutterstock-591621143.jpg
HronikaOVO JE VOZILO KOJE JE ZAPALJENO NAKON FILMSKE PLJAČKE U RAŠKOJ Policija pokrenula istragu u 2 SMERA! Razbojnici iskoristili šemu slučaja iz 2018. (FOTO)
1000226239.jpg