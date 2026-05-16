Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je doneo rešenje kojim je prema okrivljenom V.M. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana, saopšteno je iz suda.

"Pritvor je prema okrivljenom V.M. određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i da će ometati postupak uticanjem na svedoke, a ujedno i s obzirom na to da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo", navodi se u saopštenju.

Veselin Milić Foto: Kurir

Okrivljenom V.M. na teret se stavlja, kako se dodaje, izvršenje krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u sticaju sa krivičnim delom pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja.

00:47 Veselin Milić privođenje Izvor: Kurir

Podsetimo, reč je o bivšem načekniku beogradske policije Veselinu Miliću, koji je uhapšen u sklopu istrage o nestanku Aleksandra Nešovića.