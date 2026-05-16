DVA UDESA KOD GAZELE NA MANJE OD KILOMETAR RAZDALJINE: BMW švajcarskih tablica se sudario sa golfom, stvaraju se gužve
Na auto-putu Beograd-Zagreb kod mosta Gazela u smeru ka Novom Beogradu došlo je do dve saobraćajne nezgode u razmaku od samo 800 metara.
U jednom od udesa, koji se dogodio na samom mostu, došlo je do sudara automobila marke "BMW" švajcarskih tablica sa "golfom 2". Od siline udara na "golfu" su popucala stakla.
Na lice mesta izašla je policija, kao i Hitna pomoć, a za sada nema informacija o povređenima.
