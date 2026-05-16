Srbija ni danas nema odgovore na pitanja koja i dalje bole javnost - kako je dečak-ubica planirao masakr, koje je sadržaje i stranice posećivao na internetu, kao ni da li je slučajnost to što su se očevi ubica iz Ribnikara i Dubone istog dana našli u istom avionu. Javnost i dalje postavlja pitanja i o tome kojim istorijskim ličnostima se divio maloletni ubica K. K. Zašto su pojedini detalji ovog slučaja ostali skriveni od javnosti i da li će Srbija ikada dobiti sve odgovore?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Rajko Nedić, glavni urednik Kurira i Milomir Marić, novinar.

Planiranje zločina i otvorena pitanja istrage

Ono što i dalje ostaje nejasno jeste činjenica da je istraga potvrdila da je K. K. detaljno planirao zločin, pravio spiskove i skice škole, kao i da je istraživao Krivični zakonik kako bi izbegao zatvorsku kaznu. Međutim, i dalje ostaju otvorena pitanja kako je trinaestogodišnji dečak bio i tehnološki i logistički osposobljen za ono što je učinio, koje internet stranice je posećivao, kao i zašto mobilni operater te podatke još uvek nije izneo u javnost i da li se oni smatraju tajnim.

Rajko Nedić dao je odgovore na ova pitanja:

- Ja sam u nekoliko navrata izneo detalje do kojih smo došli neposredno nakon zločina, šta je on govorio i kako se ponašao u prvih nekoliko dana. Ti podaci su zaista šokantni kada je reč o njegovoj ličnosti i načinu na koji je sve to uradio. Do danas nismo dobili odgovore na neka pitanja, ali činjenica je, kao što je i sam naveo, da se intenzivno pripremao tri nedelje, da je od avgusta fantazirao o povređivanju ljudi i međusobnom nanošenju bola. Takođe je želeo da proveri da li ga dotiče patnja drugih ljudi. Od septembra je krenuo u drugu smenu i došao u novu grupu vršnjaka. Nemamo podatke da je bio žrtva vršnjačkog nasilja, osim eventualnog nezadovoljstva.

Otac je, kako je objasnio, sina vodio na pucanje kako bi ga ojačao i "očeličio", ali niko nije mogao da nasluti šta se zapravo odvija u njegovoj glavi. Majka je, prema navodima, vršila pritisak da bude najbolji, što se kasnije ocenjuje kao moguća uvertira u događaje koji su usledili. Bio je veoma vešt u video-igricama, a u kombinaciji sa vežbama u streljani, kako je rečeno, formirao je "pakleni plan". Posebno se ističe pravljenje Molotovljevih koktela kao jedan od najuznemirujućih detalja.

Svedočenja koja menjaju narativ o zločinu

Marić nadovezao se tvrdnjom da je K. K. na internetu pronašao informacije o tome kako policija postupa u određenim situacijama, nakon čega je rasklopio pištolj, pozvao policiju i rekao: "Ja sam psihopata", što je, prema njegovim rečima, takođe preuzeo sa interneta, a potom mirno sačekao dolazak policije.

- Od početka smo imali sumnje šta se zapravo dogodilo. Ovo je bio prvi veliki šok za Srbiju, nakon kog se niz tragedija nastavlja. Kada smo iznosili određene informacije, optuživani smo za teorije zavere, ali su kasnija svedočenja K. K. i njegovih roditelja potvrdila deo onoga o čemu smo ranije govorili. Takođe sam saznao da nije išao u školu oko mesec dana, a pitanje je kako to niko nije primetio ni u školi ni u porodici. Roditelji su kasnije naveli da je glumio bolest kako bi izbegao odlazak u školu.

Porodična dinamika, pritisci i motiv osvete

Postoji i tvrdnja da je majka na njega vršila svakodnevni pritisak i da je, prema interpretacijama, želeo da vidi njenu patnju, što se pojavljuje kao jedna od mogućih linija objašnjenja motiva.

- Na prvom suđenju tvrdio je da je žrtva zanemarivanja roditelja, pa su roditelji u tom kontekstu i optuženi. Kasnije se govorilo o "elitnom detetu" i "odličnom učeniku", ali to, prema navodima, nije tačno. Psihijatri koji su ga pregledali zaključili su da je psihopatske strukture i intelektualno ograničen. Takođe je bio iskompleksiran u odnosu na drugu decu koja su bila sposobnija i talentovanija, što je, kako se navodi, doprinelo razvoju potrebe za osvetom - rekao je Marić.

On je podsetio i na navode da je jedan strani zvaničnik, koji zastupa skandinavske zemlje, dolazio u Srbiju i tražio da se dečak prebaci u Norvešku, uz obrazloženje da lokalni sistem nema adekvatne uslove za tretman maloletnika tog profila. Takođe se pominjalo da je otac navodno izjavio da ga treba poslati u Ameriku, jer je „Amerika to stvorila i treba da dovrši projekat“.

Opsesija istorijom, Hitler kao identifikacioni model

Pominjalo se da je maloletni ubica pokazivao interesovanje za određene istorijske ličnosti i njihove vojne strategije. Postavlja se pitanje da li je sebe doživljavao kao neku vrstu istorijskog osvetnika ili je reč o narcisoidnom poremećaju. Nedić je to prokomentarisao:

- Prvo bih rekao nešto o njegovom ponašanju nekoliko dana posle zločina. Rekao je: "Ja stojim sam, sam sam u ovome, niko ne stoji iza mene", čime je sugerisao da očekuje pitanje da li postoji neko iza njega. Zanimljivo je i to da je govorio da je opsednut Hitlerom, da je znao napamet delove planova i govora Gebelsa i da se na određeni način poistovećivao sa Hitlerom. U njegovoj interpretaciji, Hitler je imao teško detinjstvo i bio izložen vršnjačkom nasilju. Iz toga je razvio narativ u kojem se divi ljudima koji ratom šire teritorije i osvajanju drugih zemalja. Sebe je video kao vojskovođu i sanjao osvajanje Afrike i drugih prostranstava. Posebno je istaknuto da je pominjao Hitlera i Gebelsa i bio upoznat sa detaljima njihovih zločina iz Drugog svetskog rata. Na kraju je tražio da se ne dira njegov otac, uz objašnjenje da je radiolog, i zamolio da se sačuva novac iz fondova za njegov budući izlazak - rekao je Nedić i dodao:

- Zaboravio sam da kažem da je njegovo ponašanje kad je bio priveden i uopšte taj rečnik i odnos prema istražiteljima, da je poznavao tu terminologiju, i kako da se brani i oko kalibra i municije i svega. pošto on nije optužen ni osumnjičen pošto je maloletnik njega u kolima hitne pomoći prate dva automobile saobraćajne policije - rekao je.

