Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Vranju, sudija za prethodni postupak Višeg suda odredio mu je pritvor do 30 dana.

U međuvremenu je obavljena i obdukcija tela nastradalog u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu, a rezultati se očekuju. Istraga o ovom slučaju je u toku.

Prema dosadašnjim informacijama, zločin se dogodio 13. maja u večernjim satima, oko 19 časova, kada je, kako se sumnja, Slobodan S. drvenom motkom više puta udario Svetomira S. u predelu glave, od kojih je povreda stariji muškarac preminuo.

Meštani sela, koje broji tek pedesetak stanovnika, tvrde da su odnosi između dvojice braće godinama bili narušeni i da su se često sukobljavali oko imovine i okućnice.

- Svako pored kuće ima neku voćku, kajsiju, višnju, jabuku i tako dalje. Tako su i oni imali pored svojih kuća takva stabla. Priča se da je sukob nastao oko toga što je neko posekao ili oborio neko stablo bez pitanja. Navodno su se zbog toga posvađali, ali šta je pravi razlog zna policija - rekao je jedan meštanin.

On dodaje da su braća bila potpuno različitog karaktera.

- Slobodan je bio miran i vredan čovek. Radio je dugo u jednoj firmi i lepo održavao kuću i imanje. Sveta je bio nagao i često je prijavljivao ljude policiji. Stalno je tvrdio da ga neko ugrožava ili vara. Znao je da podnosi žalbe raznim institucijama. Dugo su se raspravljali oko imovine, a izgleda da je Slobodanu sada prekipelo - ispričao je sagovornik.

Prema rečima drugih meštana, kuće dvojice braće nalazile su se jedna pored druge, udaljene svega nekoliko metara.

- Celog života su se svađali. Stariji brat je često prijavljivao mlađeg. Raspravljali su se oko zemlje, drva i raznih sitnica. Na kraju je sve završilo tragedijom - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Meštani sumnjaju i da je alkohol možda imao uticaja na kobni sukob, ali za sada nema zvanične potvrde tih navoda.