Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula, Odseka za suzbijanje kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

droga, marihuana, hapšenje
Foto: Mup

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni napodručju Beograda pronašla i zaplenila oko 850 grama amfetamina i manju količinu marihuane.

Kako se može videti na fotografijama, drogu je skrivao u kutijama cedevite i kafe.

M. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

