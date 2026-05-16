Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula, Odseka za suzbijanje kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni napodručju Beograda pronašla i zaplenila oko 850 grama amfetamina i manju količinu marihuane.

Kako se može videti na fotografijama, drogu je skrivao u kutijama cedevite i kafe.