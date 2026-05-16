Slušaj vest

Na obilaznici kod isključenja za Mladenovac danas je došlo do jezivog požara kada se, iz za sada nepoznatih razloga, zapalio kamion koji je u potpunosti izgoreo.

Prema rečima očevidaca, vatra je zahvatila vozilo velikom brzinom, dok se gust crni dim video iz velike udaljenosti. U jednom trenutku saobraćaj na ovoj deonici bio je otežan, a formirale su se i kolone vozila.

00:13 Kamion potpuno izgoreo na obilaznici kod isključenja za Mladenovac Izvor: Privatna arhiva

- Prizor je bio jeziv. Plamen je gutao ceo kamion, a dim je prekrio put. Ljudi su stajali sa strane i gledali u šoku - rekao je za Kurir jedan od vozača koji se zatekao na mestu događaja.

Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci i policija, nakon čije intervencije je požar lokalizovan, a saobraćaj ubrzo normalizovan.

Za sada nije poznato kako je došlo do izbijanja vatre, niti u kakvom je stanju vozač kamiona.

- Vozilo je potpuno izgorelo i ne zna se da li je vozač dobro. Svi su bili uznemireni zbog prizora - naveo je izvor upoznat sa događajem.