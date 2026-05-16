PLAMEN PROGUTAO CEO KAMION, NE ZNA SE ŠTA JE SA VOZAČEM! Vozilo potpuno izgorelo kod isključenja za Mladenovac, gust dim prekrio put (video)
Na obilaznici kod isključenja za Mladenovac danas je došlo do jezivog požara kada se, iz za sada nepoznatih razloga, zapalio kamion koji je u potpunosti izgoreo.
Prema rečima očevidaca, vatra je zahvatila vozilo velikom brzinom, dok se gust crni dim video iz velike udaljenosti. U jednom trenutku saobraćaj na ovoj deonici bio je otežan, a formirale su se i kolone vozila.
- Prizor je bio jeziv. Plamen je gutao ceo kamion, a dim je prekrio put. Ljudi su stajali sa strane i gledali u šoku - rekao je za Kurir jedan od vozača koji se zatekao na mestu događaja.
Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci i policija, nakon čije intervencije je požar lokalizovan, a saobraćaj ubrzo normalizovan.
Za sada nije poznato kako je došlo do izbijanja vatre, niti u kakvom je stanju vozač kamiona.
- Vozilo je potpuno izgorelo i ne zna se da li je vozač dobro. Svi su bili uznemireni zbog prizora - naveo je izvor upoznat sa događajem.
Policija će utvrditi sve okolnosti ovog incidenta.