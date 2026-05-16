Visokopozicionirani pripadnik kavačkog klana, Podgoričanin Radoslav Gile Stanišić (42), bio je meta organizovane kriminalne grupe koja je, prema sumnjama istražitelja, danima pripremala njegovu likvidaciju, ali je plan osujećen u velikoj akciji Specijalnog policijskog odeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.

Radoslav Gile Stanišić

Kako prenose crnogorske "Vijesti", osumnjičeni pripadnici škaljarskog klana tokom pripreme zločina često su menjali lokacije, štek stanove, automobile, motore i oružje, dok su Stanišića danima tajno pratili i snimali.

Prema informacijama iz istrage, poslednji čin krvavog plana trebalo je da bude pucanj iz snajpera, kojim bi bio likvidiran jedan od vođa takozvanog zagoričkog klana, koji se tokom godina priklonio kavačkom klanu.

Međutim, bezbednosne službe su, kako se navodi, na vreme dobile operativna saznanja o pripremi ubistva, nakon čega su danima tajno pratile osumnjičene i na kraju sprečile likvidaciju.

U velikoj policijskoj akciji početkom sedmice, u dva štek stana u podgoričkom naselju Stari aerodrom uhapšeni su Arjan Rečković (23), Tarik Muminović (22) i Miloš Marković (36),za kojima su bile raspisane međunarodne poternice zbog najtežih krivičnih dela.

Krivični postupak pokrenut je i protiv Belmina Lekića, Adnana Abdovića i Vukašina Markovića, za koje se sumnja da su imali ulogu u pripremi ubistva Stanišića.

Specijalno državno tužilaštvo tereti ih za stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeno držanje oružja i falsifikovanje isprava.

- Kriminalna grupa formirana je sa ciljem izvršenja više ubistava, a među metama je bio i Radoslav Stanišić. Plan je sprečen zajedničkom akcijom više bezbednosnih službi - saopšteno je iz SDT-a.

Tokom istrage pronađeni su brojni dokazi, uključujući vatreno oružje, municiju, vozila, elektronske uređaje i lažna dokumenta koja su, kako se sumnja, korišćena za praćenje mete, komunikaciju i prikrivanje identiteta.

Policija je za Rečkovićem i Muminovićem tragala još od maja prošle godine, kada su, prema tvrdnjama tužilaštva, pokušali ubistvo Igora Nedovića u podgoričkom Siti kvartu. Nedović je nekoliko meseci kasnije ubijen na kućnom pragu, a istražitelji sumnjaju da iza likvidacije stoji upravo Rečković.

Ko je Gile?

Radoslav Gile Stanišić već gotovo dve decenije važi za jedno od najpoznatijih imena podzemlja u Crnoj Gori. U policijskim evidencijama označen je kao jedan od vođa zagoričke kriminalne grupe, koja je vremenom postala bliska kavačkom klanu.

Radoslav Gile Stanišić

Njegovo ime godinama se vezuje za brojne incidente, nasilje i obračune. Osuđivan je zbog brutalnih tuča, iznude, nasilničkog ponašanja.

Već bio na meti

Podgoričanin navodno je bio prvi na listi za odstrel kriminalne grupe koju je prema optužnici formirao njegov sugrađanin Janko Vukadinović (31), ali mu je tada glavu spasilo hapšenje.

Prema određenim navodima, za to ubistvo Vukadinovićeva kriminalna grupa trebalo je da dobije između 170.000 i 200.000 evra, piše u optužnici podnetoj protiv Vukadinovića, Mila Jovanovića (34), Radovana Stanišića (35), Almire Mujahodžić (21), Momčića Milića (40) i Dušana Ivanovića (41). Njih Specijalno državno tužilaštvo tereti i za pokušaj ubistva Beograđana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i navodnog šefa kavačkog klana Slobodana Kašćelana u Tivtu i Podgorici.