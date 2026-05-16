Na putu Krušar-Isakovo, kod Ćuprije, juče se oko 17 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je život izgubio J. T. iz Isakova.

Prema informacijama sa lica mesta, vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza i udarilo u drvo pored puta.

Vest o tragediji potresla je meštane ovog kraja, koji su se okupili na mestu nesreće nakon događaja.

Okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode biće utvrđene istragom.