STRAVIČNA NESREĆA KOD ĆUPRIJE: Ima mrtvih, vozilo sletelo s puta i udarilo u drvo
Na putu Krušar-Isakovo, kod Ćuprije, juče se oko 17 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je život izgubio J. T. iz Isakova.
Prema informacijama sa lica mesta, vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza i udarilo u drvo pored puta.
Vest o tragediji potresla je meštane ovog kraja, koji su se okupili na mestu nesreće nakon događaja.
Okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode biće utvrđene istragom.
Kurir.rs/ Ćuprija Net
