U TOKU OPSEŽNA POTRAGA U SLUČAJU NESTALOG ALEKSANDRA NEŠOVIĆA! Jake policijske snage na terenu, potpuno blokiran centar Putinaca!
Centar naselja Putinci kod Rume danas je pod jakim policijskim obezbeđenjem nakon što su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije raspoređeni na više lokacija, navodno u okviru opsežne akcije i potrage u slučaju nestalog Aleksandra Nešovića.
Pojedine ulice su blokirane, prisutan je veliki broj policijskih vozila i u toku je potraga.
Pripadnici bezbednosnih snaga pretražuju više lokacija u i oko naselja, dok nadležni za sada nisu saopštili više detalja o samoj akciji.
- Tokom prepodneva primećeno je pojačano prisustvo uniformisanih pripadnika policije, kao i specijalnih timova koji učestvuju u potrazi - kažu očevici.
Istraga je u toku.
Aleksandar Nešović, zvani Baja, podsetimo, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, podsetimo, nestao je 12. maja u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom!
Narednog dana, policiji je njegova nevenčana supruga prijavila nestanak i otkrila da se sa Nešovićem poslednji put čula 12. maja oko 23 sata i da joj je tada rekao da se nalazi u restoranu. Posle tog poziva, telefon mu je, kako je navela, isključen.
- Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon "ajfon", nepoznatog vlasnika - navelo je Tužilaštvo.
Zbog njegovog nestanka, uhapšeno je 10 osoba, među kojima su i dvojica koji se sumnjiče za pokušaj teškog ubistva.
Inače, Nešović se našao i na meti plaćenih ubica pre oko četiri meseca. Policija je tada na Senjaku uhapsila državljanina Švedske i njegovu saučesnicu iz Južne Afrike, za koje se sumnja da su unajmljeni od pripadnika vračarskog klana.