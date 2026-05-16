U sredu u popodnevnim satima u Ulici Strahinjića Bana u Prokuplju dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je, na sreću, lakše povređen osmogodišnji dečak. Zanimljivo je to da je vozač koji je udario dete, nakon što ga je udario i dete ustalo posle pada od udarca, kroz prozor automobila pitao da li je dobro i potom otišao.

Kako saznajemo, dete se kretalo ulicom jer je kretanje trotoarom u tom delu ulice neizvodljivo, prilikom čega mu je ispala lopta.

- Kada je krenuo po nju, vozilo je naletelo na njega. Deca nisu zapamtila registarske tablice automobila i osim što je poznato da se radi o automobilu marke ‘mini moris’, još uvek se ne zna ko je vozač - kažu nam svedoci ovog događaja.

Ceo slučaj policiji je prijavila služba Doma zdravlja, kada je majka, nakon saznanja da je dete udareno kolima, odvela mališana na pregled.

Ni ljudi koji su se okupili kako bi pomogli detetu do dolaska njegovih roditelja nisu pozvali policiju.

U policiji, kako smo juče nezvanično saznali, još nemaju nikakve informacije o vozaču i rade na otkrivanju registarskih tablica uz pomoć snimaka sa obližnjih lokala i kuća.