Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsili su E. K. (21) iz Priboja zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na školskim terenima osnovnih i srednjih škola u Priboju pronašla tri paketića sa ukupno 14,5 grama marihuane, za koje se sumnja da pripadaju osumnjičenom.