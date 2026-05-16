Nakon operacije koja je sinoć izvedena u Univerzitetsko kliničkom centru Niš D.Dž. (21) iz sela Grabovica kod Kuršumlije je u veštačkoj komi, potvrdila nam je direktor Doma zdravlja u Kuršumliji Uranija Petrović.

Ona kaže da će sutra mladiću da presađuju kožu, a da je u veštačkoj komi kako bi mirovao.

Zahvaljujući ovoj zdravstvenoj ustanovi on je nakon što mu je mašina za baliranje sena potpuno odsekla ruku do ramena, transportovan u niški Klinički centar gde su ga odmah operisali.

Sve se dogodilo juče, u petak oko 17 časova dok je mladić bio sam kraj mašine. Uspeo je uz pomoć komšije da izvuče odsečenu ruku i poneo je do kuće, a zatim uvezao ranu peškirom i majka ga je odvezla u Dom zdravlja Kuršumlija. Odatle je hitno transportovan u prokupačku bolnicu, gde ne postoji plastični hirurg, pa je kako nije bilo slobodnih saniteta u prokupačkoj bolnici, doktorka koja je bila u pratnji Nadica Deljanin pozvala direktorku Doma zdravlja Kuršumlija Uraniju Petrović i ona je odobrila da ga prevezu do Niša. Kuršumlijski sanitet inače je zadužen samo za transport do Prokuplja.

Do Niša, zbog hitnosti, imali su i policijsku pratnju i brzo je primljen u UKC Niš, gde su lekari do dva sata nakon ponoći operisali mladića. Sada se čeka da odmori organizam, kako bi se po planu sutra izvršila transplantacija kože.