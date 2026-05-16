Nakon operacije koja je sinoć izvedena u Univerzitetsko kliničkom centru Niš D.Dž. (21) iz sela Grabovica kod Kuršumlije je u veštačkoj komi, potvrdila nam je direktor Doma zdravlja u Kuršumliji Uranija Petrović.

Ona kaže da će sutra mladiću da presađuju kožu, a da je u veštačkoj komi kako bi mirovao.

Zahvaljujući ovoj zdravstvenoj ustanovi on je nakon što mu je mašina za baliranje sena potpuno odsekla ruku do ramena, transportovan u niški Klinički centar gde su ga odmah operisali.

Sve se dogodilo juče, u petak oko 17 časova dok je mladić bio sam kraj mašine. Uspeo je uz pomoć komšije da izvuče odsečenu ruku i poneo je do kuće, a zatim uvezao ranu peškirom i majka ga je odvezla u Dom zdravlja Kuršumlija. Odatle je hitno transportovan u prokupačku bolnicu, gde ne postoji plastični hirurg, pa je kako nije bilo slobodnih saniteta u prokupačkoj bolnici, doktorka koja je bila u pratnji Nadica Deljanin pozvala direktorku Doma zdravlja Kuršumlija Uraniju Petrović i ona je odobrila da ga prevezu do Niša. Kuršumlijski sanitet inače je zadužen samo za transport do Prokuplja.

Do Niša, zbog hitnosti, imali su i policijsku pratnju i brzo je primljen u UKC Niš, gde su lekari do dva sata nakon ponoći operisali mladića. Sada se čeka da odmori organizam, kako bi se po planu sutra izvršila transplantacija kože.

Inače, meštani Grabovnice su duboko pogođena onim što se dogodilo i svi su u zanemeli. Kako nam prenose, mladić je bio potpuno priseban i požurivao je majku da što pre krenu.

