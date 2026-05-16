Na deonici puta Iriški venac - Irig danas oko 16.40 časova došlo je do saobraćajne nezgode kada je, nezvanično, automobil sleteo sa kolovoza i završio u kanalu pored puta.

Prema fotografijama sa lica mesta, na teren su izašli pripadnici saobraćajne policije i vatrogasno-spasilačke jedinice, dok se vozilo nalazilo van puta, gotovo prevrnuto u kanalu pored kolovoza.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do nezgode niti da li ima povređenih osoba, a zvaničnih informacija iz policije još nema.

Automobil sleteo s puta na Iriškom vencu Foto: Kurir.rs/D. Č.

Nezvanično, pretpostavlja se da je vozač izgubio kontrolu nad automobilom na jednoj od krivina na ovoj deonici Fruške gore, koja je poznata kao veoma zahtevna za vožnju, posebno pri spuštanju ka Irigu.

Policija se i dalje nalazi pored oštećenog vozila, dok se saobraćaj na ovom delu puta trenutno odvija bez većih zastoja.