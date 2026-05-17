Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Uprave saobraćajne policije sprovodiće od 18. do 31. maja šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima širom Srbije.

Akcija će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, sa ciljem povećanja bezbednosti najugroženijih učesnika u saobraćaju.

- Prema podacima policije, u prva četiri meseca 2026. godine u saobraćajnim nezgodama poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša - navode u saopštenju.

Upravo zbog toga nadležni apeluju na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se smanjio broj nezgoda, posebno onih sa najtežim posledicama