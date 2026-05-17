Porodična tragedija koja je potresla Kruševac dobila je još bolniji epilog, kada je samo nekoliko dana nakon što je dvadesetdvogodišnji Aleksandar G. brutalno ubijen u gradskom parku u naselju Bare, preminuo i njegov otac.

Prema rečima bliskih prijatelja i poznanika porodice, Aleksandrov otac se duže vreme borio sa teškom bolešću, ali ga je smrt sina potpuno dotukla.

- Borio se dugo, ali ovu tragediju nije mogao da izdrži. Umro je od tuge za detetom - kroz suze pričaju potreseni poznanici porodice za lokalni portal Central info.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Društvene Mreže

Podsetimo, Aleksandar G. (22) ubijen je 8. maja u večernjim satima u gradskom parku. Prema tvrdnjama njegovih prijatelja, svemu je prethodio sukob zbog mobilnog telefona koji su mu, navodno, osumnjičeni prethodno uzeli.

Mnogi tvrde da Aleksandar nije poznavao napadače na način na koji se spekulisalo po društvenim mrežama, već da je ubijen ni kriv ni dužan.

- Uzeli su mu telefon iz auta, nisu hteli da ga vrate jer su ga prodali. Onda im je palo na pamet da sačekaju momka, prebili ga, pa im ni to nije bilo dosta nego su ga krvnički izboli. Momak je zbog svoje stvari izgubio život, ni kriv ni dužan - napisao je jedan od njegovih prijatelja.

Tuga

Njegovi prijatelji oprostili su se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama, govoreći za njega da je uvek bio pozitivan i nasmejan mladić.

- Bio je dobar momak, uvek nasmejan i spreman da pomogne svakome. Nije imao veze sa problemima ni lošim društvom. Strašno je šta mu se dogodilo - napisao je jedan od njegovih prijatelja.

Oprostili se i navijači Od Aleksandra su se oprostili i navijači FK Napredak Kruševac, čiji je verni navijač bio. - U Kruševcu je nasmrt izboden navijač Napretka. Počivaj u miru - piše u oproštajnoj poruci uz njegovu godinu rođenja i smrti, dok se u drugoj dodaje: "Saučešće njegovoj porodici, ne mogu da verujem, care, neka ti je laka crna zemlja".

"Pomagajte, upucan sam"

Građani su mladića pronašli teško ranjenog u lokvi krvi. Prema svedočenjima stanara, Aleksandar je poslednjim atomima snage dozivao pomoć i udarao u vrata obližnjih zgrada.

- Kukao je i molio da neko pozove Hitnu pomoć. Čuli smo da je čak sam uspeo da pozove pomoć. Neki kažu da je govorio: "Pomagajte, upucan sam", iako je bio izboden - ispričala je potresena žena koja živi u blizini mesta zločina.

Lekari Opšte bolnice u Kruševcu borili su se za njegov život, ali uprkos naporima nisu uspeli da ga spasu.