Slušaj vest

Ko je bio Aleksandar Nešović? Jedan je od ključnih ljudi beogradskog podzemlja, čovek koji je spajao tribinu, biznis i opasne momke sa asfalta. A onda je bukvalno nestao, bez ijednog traga, bez ijednog svedoka.

Da li je ovo jedan od najmisterioznijih nestanaka u srpskom podzemlju i da li je Aleksandar Nešović deo monstruoznog recepta "nema tela, nema dela"?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Boža Spasić, nekadašnji pripadnik službe državne bezbednosti i Jelena Spasić, novinar Kurira.

Potraga za Nešovićem i nova policijska saznanja

Od trenutka kada se saznalo za nestanak ove osobe, iako se po gradskim kuloarima, na čije se priče ne treba previše oslanjati, i dalje traga za telom Nešovića kod Jakovičkog jezera. Juče i prekjuče veliki broj policijskih snaga bio je u Resniku, ali i u jednom selu u Srbiji. Šta se tamo dešavalo i da li je nešto pronađeno, govorila je Jelena Spasić:

- Sve ukazuje na to da to ima direktne veze i da će u mnogome doprineti razjašnjenju svega što se dogodilo 12. maja. Juče smo objavili da su velike policijske snage pretresale jedno selo i da je iz tog sela odnet džip "hjundai". To vozilo se dovodi u direktnu vezu sa nestankom. U vozilu su pronađene hirurške rukavice i sredstva za uklanjanje tragova, sona kiselina i sve je poslato na veštačenje kako bi se tačno utvrdilo ko je koristio vozilo i da li u njemu ima tragova krvi. Sve ćemo to znati u narednim danima. Trenutno se pretražuje okolina oko jezera i očekujem da ćemo vrlo brzo dobiti nove informacije.

Jelena Spasić Foto: Kurir Televizija

O misteriji nestanka i mogućem planiranju

Boža Spasić prokomentarisao je kako je moguće da čovek takvog profila i kontakata nestane, a da zvanična istraga danima tapka u mestu:

- Ono što je interesantno jeste da ovo već sada predstavlja misteriozni slučaj. Nije prvi put da imamo organizovano ubistvo ili ubistvo bez pronađenog tela. Podsetio bih na slučaj Danke Ilić, to mi je prva asocijacija. Ovakva ubistva ne mogu da se izvrše ad hoc. Ne možete nekoga namamiti, sesti u kafanu i reći „hajde dođi ovamo da te ubijemo“. Ovo je dugo planirano, dugo se pokušavalo stupiti u kontakt. U pitanju su, kako se navodi, jedan bivši policajac i jedan pripadnik bivšeg Kekinog klana.

Kada govorimo o Kekinom klanu, treba podsetiti da je to jedan od prvih značajnih klanova, prethodnica dolaska Kavačkog i Škaljarskog klana na ovo područje. Tek kasnije se pojavio Belivukov klan. Kekin klan je bio označen i za ubistvo generala policije Boška Buhe, kao i za kriminalne aktivnosti i rušenje ustavnog poretka države, pa je njihova delatnost imala i političku dimenziju.

Boža Spasić Foto: Kurir Televizija

Tok istrage i zvanične informacije

Spasić navodi da istragu vode Više javno tužilaštvo u Beogradu i Uprava kriminalističke policije, te da javnost dobija informacije u meri u kojoj to istraga dozvoljava.

- Postoji vrlo bitan razlog za to, vrlo brzo su počele da se pojavljuju neproverene informacije, od toga da je telo pronađeno, do toga ko je bio gde i šta je rekao. Ja bih se za sada držala zvaničnih informacija. Tužilaštvo je sinoć saopštilo da se dvojica osumnjičenih terete za teško ubistvo. To znači da je prikupljeno dovoljno dokaza, bez obzira na to što telo nije pronađeno. Postoje dokazi koji ukazuju na to da Nešović više nije živ. Često se postavlja pitanje šta ako telo nikada ne bude pronađeno, u suštini, ništa se bitno neće promeniti, jer već sada postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na ubistvo.

O tragovima, panici i ulozi klanova

Spasić je komentarisao i zašto je automobil sa tragovima i dokaznim materijalom ostavljen, umesto da bude uništen:

- Verovatno je panika bila brza, da se što pre oslobode tela i da ga što pre eliminišu ili učine da nestane. Kao što kaže Spasić, slučaj će se voditi, ali je sasvim drugačija situacija ako nema tela — to znajte bez diskusije. Pogledajte slučaj Danke Ilić, gde imate izjave "ja sam je ubio", ali to ne znači ništa jer telo nije pronađeno. Znači, biće tu mnogo komplikacija - rekao je Spasić i dodao:

- Kada je reč o odnosu prema klanovima, ono što je zbunilo našu javnost, a čak i kod policije izazvalo određene dileme, jeste to da je Medenica, sin bivše državne tužiteljke, čovek u bekstvu, pripadnik klana koji se navodno krije u Crnoj Gori, ali bih rekao da se sigurno nalazi na teritoriji Srbije, jer njima je Srbija uvek bila sigurna kuća, dok policija to nije počela da razgrađuje. On se oglasio sa tim podacima o ubistvima i u tom trenutku je znao više nego Jelena i ja o svemu. Postavlja se pitanje odakle mafija raspolaže tim informacijama. To je ono o čemu smo govorili, mafija ima sopstvenu obaveštajnu službu, koja je u stanju da preko određenih struktura sama organizuje delovanje, jer mafiji ne odgovara kada se tržište "talasa". Lično smatram da u ovaj slučaj mora da se uključi i naša državna bezbednost, s obzirom na to da sigurno postoji neki strani element, govorim o Crnoj Gori, ali dolazi i do velikih poremećaja unutar policije, što će se, siguran sam, videti već od sutra.

03:18 Boža Spasić o misterioznom nestanku Aleksandra Nešovića i mogućim pozadinama slučaja Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs